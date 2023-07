Wiedźmin - ta walka z 3. sezonu jest chwalona. Henry Cavill pokazuje jak ją stworzył

fot. Netflix / Redanian Intellgence

Do sieci trafiło wideo o kulisach pracy nad widowiskową sceną walki z 3. sezonu Wiedźmina. Henry Cavill wyjawia w nim, że osobiście ją zaprojektował i stworzył z zaproszonym przez niego do ekipy Wolfgangiem Stegemannem, który pełnił rolę reżysera drugiego planu (innymi słowy on reżyserował i kręcił sceny walk). Co ciekawe, obaj panowie zdradzają, że tak jak w pierwszym sezonie w scenie w Blaviken, tak również tutaj pierwszym trupem jest... polski kaskader Tomasz Krzemieniecki.

Wiedźmin - kulisy walki z 3. sezonu

Panowie potwierdzają, że scena, którą tutaj obserwujemy była kręcona na jednym ujęciu bez cięć ani bez ukrytych cięć. Zależało im na osiągnęciu dobrego efektu. Tak samo, jak to obaj zrobili w pierwszym sezonie w scenie w Blaviken.

Wiedźmin - zwiastun części drugiej 3. sezonu

Wiedźmin - premiera części 2 trzeciego sezonu odbędzie się 29 lipca 2023 roku w Netflixie. Zamówiono także realizację 4. sezonu, w którym nie będzie już Henry'ego Cavilla. W roli Geralta zobaczymy Liama Hemswortha.