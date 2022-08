Ci aktorzy byli gwiazdami w latach 90. Dziś są zapomniani - znacie ich wszystkich?

fot. materiały prasowe

Każdy, kto wychował się w latach 90., miał swoich ulubieńców w popkulturze. Było wiele gwiazd filmów i seriali, które biły rekordy popularności wśród nie tylko młodych odbiorców, ale też dorosłych. Kto nie znał wówczas Lucy Lawless, Kevina Sorbo czy Davida Hasselhoffa? Albo obsady serialu Beverly Hills, 90210? Wiele jest nazwisk na liście, bo po 2000 roku kariery tych osób nie potoczyły się dobrym torem i choć nadal się pojawiały na ekranie, nie były to sukcesy utrzymujące na szczycie. Tym samym nie były one na topie, nie mówiło się o tych osobach i takim sposobem powoli odchodziły w popkulturowy niebyt. Z gwiazd z pierwszych stron gazet do zapomnianych aktorów i aktorek.

W przygotowanym zestawieniu prezentuję Wam postacie, które święciły triumfy w latach 90., a obecnie nikt ich nie zna lub nie pamięta. Współczesne pokolenie młodych dorosłych nie będzie ich znać, ani kojarzyć produkcji z nimi związanych. Jeśli ktoś nie pojawia się na bieżąco, znika z piedestału popkultury.

Zapomniani aktorzy lat 90.

W poniższej galerii macie aktora i informację o słynnej roli z lat 90., z którą jest dana osoba kojarzona. Znacie ich? Pamiętacie? Mamy świadomość, że niektóre te osoby mają na koncie kultowe role w latach 90., ale wielu odbiorców nie zna tych produkcji, więc jeśli kariera danej aktorki lub aktora nie rozwijała się i ta osoba nie utrzymała się na szczycie, zalicza się do zapomnianych gwiazd lat 90. Lucy Lawless zawsze będzie postacią kultową dla pokolenia wychowującego się z Xeną, ale w szerszym kontekście popkulturowym, inni jej nie znają i nie poznają, ponieważ specyficzność serialu nie przyciąga nowych widzów.