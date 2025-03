Nowe książki polecane przez redakcję - premiery na luty 2025 r.

SQN / Zysk i s-ka / Vesper

Zapraszamy do tradycyjnego przeglądu książkowych premier - tym razem z lutego 2025 roku. Wydawcy zaczęli się już na poważnie budzić z zimowego snu i przygotowali w tym miesiącu dużo nowości.

Jak zwykle wybraliśmy dla Was garść propozycji z różnych gatunków: fantastyki, thrillera, kryminału, powieści obyczajowej i młodzieżowej, a także non-fiction. Pojawiły się też wznowienia.

Oto wybrane przez nas premiery książkowe z lutego 2025 roku:

Wojciech Gunia - Kiedy będziesz gotowy, idź

opowiadania / groza / polski autor

Osiem opowieści o ludziach na drogach donikąd

W każdym człowieku jest ciemny labirynt i przemierzający go niewielki pająk.

W każdym człowieku jest urojony raj i otwarta rana.

Rana oddziela labirynt od raju.

Pająk jej szuka, by przez nią uciec.

„Kiedy będziesz gotowy, idź” to zbiór ośmiu opowiadań, których wspólnym mianownikiem jest ruch – ruch daremny, błądzenie, bezcelowe krzątanie (albo niemożliwe do zrealizowania pragnienie ruchu) w poszukiwaniu wyjścia z dotychczasowej sytuacji egzystencjalnej.

Bohaterowie tych tekstów próbują zmienić swoje życie, nadać mu jakiś sens lub kierunek, ale ciągle coś trzyma ich w miejscu i nie pozwala na zmianę: traumy, nierozwiązane sprawy, doświadczenie przemocy, brak sprawczości, wrodzone ograniczenia lub opresyjne, warunkujące wychowanie. Tłem tych zmagań jest świat-więzienie, świat na krawędzi: realności i sennego koszmaru, dnia i nocy, pokoju i wojny.

Utwory w „Kiedy będziesz gotowy, idź” wyrastają z konwencji literatury niesamowitej, ale przekraczają ją, sytuując źródło niesamowitego nie w zjawiskach nadprzyrodzonych, lecz w okaleczonej psychice ludzi poddanych presji okoliczności, którym nie są w stanie sprostać. Psychice tym silniej ulegającej deformacji, im bardziej desperacka staje się ludzka walka o zmianę, o ruch.

Źródło: Wydawnictwo IX

Feliks W. Kres - trylogia Zjednoczone Królestwa

fantasy / groza / reedycja całej serii

Seria fantasy z elementami grozy Feliksa W. Kresa, połączona ze scenografią godną Trzech Muszkieterów, doczekała reedycji w twardej oprawie z ilustrowanymi brzegami.

Mamy tu spiski, intrygi, knowania, mamy pojedynki na szpady i rapiery, mamy romanse, zdrady, łzy, ból i krew (dużo krwi), a na dodatek zagadkowe plemię ludzi-kotów. Mamy tajemniczą, pradawną magię i dzierżącą władzę nad śmiertelnikami, zagadkową Egaheer, a nad wszystkim unosi się widmo klątwy i potężnych sił sterujących ludzkim losem.

Cornelia Funke - Atramentowe serce

reedycja / młodzieżowa / fantastyka

Dobrze się zastanów, zanim zaczniesz czytać tę książkę na głos…

Dwunastoletnia Meggie mieszka wraz ze swoim ojcem, niezwykle utalentowanym introligatorem Mo Folchartem, w wynajętym domu. Jej matka zniknęła w tajemniczych okolicznościach, gdy dziewczynka miała trzy lata. Ojca i córkę łączy ogromna miłość do książek. Meggie wciąż otrzymuje od niego piękne książki, lecz nie rozumie, dlaczego ojciec nigdy nie chce ich jej czytać. Pewnej nocy w domu Folchartów zjawia się tajemniczy gość, który ojca Meggie nazywa Czarodziejskim Językiem. Od tego momentu zaczyna się seria wypadków jak z koszmarnego snu…

Wkrótce Meggie poznaje wielką tajemnicę ojca.

Źródło: Kropka

Sulari Gentill - Martwy pisarz

kryminał / morderstwo / świat literatów

Z przykrością informujemy, że Dan Mudroch niczego już nie napisze.

Dzisiejszej nocy uwielbiany przez czytelników autor zginął z rąk nieznanego sprawcy.

Czy policji uda się schwytać mordercę?

Theodosia Benton rezygnuje z kariery prawniczej i pojawia się w progu mieszkania swojego brata z dwiema walizkami i niedokończoną powieścią.

Dzięki znajomości z Danem Mudrochem, intrygującym autorem bestsellerów, przed Theo uchylają się drzwi sekretnego literackiego świata, do którego wstęp mają tylko nieliczni. Doświadczony pisarz poświęca jej czas i uwagę, a przyszła debiutantka postanawia powierzyć mu swój największy skarb: manuskrypt powieści, który –zainspirowana ich spotkaniami – wreszcie dokończyła.

Gdy niedługo później Mudroch zostaje brutalnie zamordowany, Theo stawia sobie jeden cel. Sprawiedliwości musi stać się zadość. Nieświadomie ściąga jednak na siebie niebezpieczeństwo, które zagraża również jej bratu.

Czy zapłacą najwyższą cenę za chęć odkrycia tożsamości mordercy?

Źródło: Mova

Terry Pratchett - Kolor magii

fantasy / reedycja / Świat Dysku

„(…) oktaryna, kolor magii. Żywy, jaskrawy, wibrujący, był bezdyskusyjnym odcieniem wyobraźni (…)”

Gdzieś na granicy pomiędzy myślą i rzeczywistością istnieje świat Dysku, równoległy czas i przestrzeń, miejsce, które może brzmi i pachnie całkiem jak nasz świat, ale wygląda zupełnie inaczej. Działa według innych reguł.

Samo istnienie Dysku zagrożone jest niezwykłym wydarzeniem: przybyciem pierwszego turysty, od którego przetrwania zależy pokój i dobrobyt. Jeśli jednak osoba, której powierzono owo przetrwanie, nawet w obliczu złodziei, najemników i… no… nawet samego Śmierci, jest wyjątkowo nieudolnym magiem, odrobina logiki może się okazać nadzwyczaj przydatna…

Źródło: Prószyński i S-ka

Graham Masterton - Nawet diabeł go nie chce

thriller / część serii / Katie Maguire

TEJ KOBIETY NIE DA SIĘ POWSTRZYMAĆ. KATIE MAGUIRE POWRACA!

W Cork dochodzi do serii zamachów bombowych, które wywołują chaos w mieście i budzą strach mieszkańców. Nikt nie wie, kto jest za nie odpowiedzialny i jaki jest motyw sprawców.

MORDERCZA KRUCJATA

Eksplozja budynku w śródmieściu Cork budzi grozę wśród miejscowej społeczności. W wybuchu giną dwie osoby i choć początkowo uważa się, że ich śmierć jest tragicznym skutkiem wycieku gazu – przeszłość ofiar sugeruje coś innego.

TERROR Z PRZESZŁOŚCI

Cel ataków wydaje się jasny: Dripsey Dozen, grupa stworzona przez potomków pięciu lokalnych bojowników IRA, którzy zostali straceni za swoje zbrodnie w 1921 roku.

POLICYJNY SPISEK

Chociaż jednak ocalałych członków grupy umieszczono w bezpiecznych i ściśle tajnych kryjówkach, zamachy nie ustają. Najwyraźniej któryś z funkcjonariuszy z posterunku na Anglesea Street jest kretem i dostarcza poufnych informacji terroryście. Zawieszona w czynnościach detektyw Katie Maguire ma szansę wrócić do służby – i powstrzymać szalonego sprawcę przed całkowitym zniszczeniem Cork…

Źródło: Albatros