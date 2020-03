Przegląd VOD. Dobre seriale, na które nigdy nie było czasu

Dziesiątki ciekawych seriali w ofercie platform VOD – czy ktoś z nas ma na tyle dużo wolnego czasu, żeby obejrzeć je wszystkie? Zazwyczaj skupiamy się na nowych, gorących produkcjach i głośnych hitach. Taki system sprawia, że wiele tytułów zostaje ulokowanych w kategorii „na później”, która często zamienia się w zestaw „nigdy”. W codziennym pędzie brakuje po prostu czasu na starsze seriale, szczególnie gdy liczą one więcej niż jeden sezon. Obecnie, sytuacja w naszym kraju mocno się zmieniła i większość z nas zyskała możliwość głębszej eksploatacji bibliotek platform VOD. Może czas zajrzeć do kategorii „na później” i sięgnąć po serial, który do tej pory odkładaliśmy na czas nieokreślony? Poniżej prezentujemy nasze typy. Wszystkie wymienione seriale znajdziecie na dostępnych w Polsce platformach streamingowych. Po szczegóły zapraszamy do naszej strefy VOD na stronie vod.naekranie.pl.

Zacznijmy od Danny’ego McBride’a. Aktor, komik i scenarzysta zrealizował kilka komediowych seriali. Jego najnowszy projekt odcinkowy to Prawi Gemstonowie, ale warto przyjrzeć się wcześniejszym serialowym dokonaniom. Mogło być gorzej jest opowieścią o sławnym bejsboliście, który musi rozpocząć wszystko od początku. Nie jest mu jednak łatwo, bo przyzwyczaił się do życia celebryty. Na dodatek ma parszywy charakter i niezwykłą umiejętność zniechęcania do siebie ludzi. Mogło być gorzej to zabawna, ale też mądra komedia. Danny McBride umie w popkulturę (artysta jest scenarzystą nowej wersji Halloween), co widać praktycznie na każdym kroku.

fot. HBO

Danny McBride po raz kolejny. Tym razem do słynnego komika dołącza Walton Goggins. Panowie tworzą osobliwą parę pedagogów, którzy walczą o władzę w jednej z amerykańskich szkół. Wszystkie ciosy dozwolone, więc wiele się dzieje. Podobnie jak w Mogło być gorzej humor bywa wulgarny i obsceniczny, ale pod płaszczykiem niewyszukanej satyry znajduje się mądre przesłanie.

fot. HBO

Grace i Frankie były statecznymi żonami bogatych mężów. Życie kobiet stanęło na głowie, gdy ich małżonkowie (będący partnerami biznesowymi) ujawniają swój homoseksualny związek. Zszokowane kobiety z dnia na dzień zostają same. Muszą sobie poradzić jako silne i niezależne starsze panie. Mimo dzielących ich różnic nawiązują głęboką przyjaźń, która pozwala im pokonywać przeciwności losu.

fot. Netflix

Znany z Rodziny Soprano Steven Van Zandt wciela się w nowojorskiego gangstera, który ucieka do śnieżnej Norwegii przed gniewem swoich adwersarzy. Amerykański mafioso do skandynawskiej małej mieściny pasuje jak pięść do oka, jednak w pewien dziwaczny sposób asymiluje się. Zabawna opowieść nawiązuje w pewnych miejscach do Rodziny Soprano. Podczas jednej ze scen widzowie dostają nawet sugestię, że Frank Tagliano i Silvio Dante to jedna i ta sama osoba.

fot. materiały prasowe

Jeden z wyjątkowych polskich projektów odcinkowych. Adaptacja słynnego izraelskiego formatu skupia się na psychoterapeucie, który prowadzi rozmowy ze swoimi pacjentami. Poszczególne odcinki przedstawiają terapię psychologiczną. Lekarz- pacjenci i ciągły dialog. Jedno pomieszczenie, ten sam wystrój. Mimo że w serialu pozornie nic się nie dzieje, historia trzyma w napięciu do ostatnich minut.