Test Samsung Q-Seria HW-Q800B: doskonały soundbar z Dolby Atmos

fot. Samsung

W skrócie: Soundbar Samsung Q-Serii HW-Q800B to sprzęt nowoczesny, łatwy w obsłudze, a przy tym pełen przydatnych funkcji. Niewiele można mu zarzucić pod względem jakości dźwięku. Idealny do telewizorów o przekątnej powyżej 50 cali, dzięki obsłudze Dolby Atmos, mocnym basom i precyzyjnym wysokim tonom doskonale nadaje tworzenia kinowej atmosfery lub ekscytującego grania, jak i do słuchania muzyki każdego gatunku. Do perfekcji brakuje nieco lepszego efektu surround, jak na obiecane 5.1.2, ale można to łatwo skorygować dodając opcjonalne głośniki tylne.

Soundbar nową podstawą kina domowego

Samsung jest jedną z wiodących marek w świecie soundbarów, oferując szeroką i kompletną gamę produktów. A testowany tegoroczny model jest ich najbardziej high-endowym, jeśli pominiemy zestawy z tylnymi głośnikami. Design i wykonanie, podłączenie, obsługa, jakość dźwięku – w tym tekście oceniam możliwości Samsunga HW-Q800B.

Długo pokutowała w naszym kraju opinia, że zawsze wystarczy dźwięk z telewizora. I w sumie ma to sens w przypadku oglądania wiadomości czy filmów i seriali z lektorem, który wybijając się na pierwszy plan skutecznie zagłusza resztę udźwiękowienia. Ale gdy chcemy zapewnić sobie naprawdę potężne wrażenia z oglądania choćby obecnego sezonu Stranger Things czy The Boys, naprawdę warto zainwestować w kino domowe, którego podstawą powinien być soundbar z oddzielnym subwooferem. To właśnie daje zestaw Samsung HW-Q800B z obsługą dźwięku obiektowego Dolby Atmos także bezprzewodowo poprzez Wi-Fi.

fot. Samsung

Wzorowe wzornictwo

W ostatnich latach firma Samsung poczyniła ogromne postępy w zakresie lepszej integracji swoich soundbarów z wnętrzami naszych mieszkań i domów. Design Q800B jest stonowany, a materiały i wykończenie nienaganne. Soundbar ma długość 1,10 m, ale pomimo niemałych rozmiarów doskonale pasuje do nowoczesnego lub tradycyjnego wystroju wnętrz. Można go umieścić bezpośrednio na szafce pod telewizor lub zamontować na ścianie za pomocą znajdujących się w zestawie wsporników. Należy jednak zauważyć, że do prawidłowego działania wymaga nieco więcej miejsca po prawej i lewej stronie, ponieważ umieszczone pod kątem boczne głośniki są niezbędne do budowania efektu dźwięku przestrzennego.

fot. naEkranie.pl Wszystkie widoczne powierzchnie soundbara, w tym maskownica, są wykonane z metalu i świetnie spasowane. W odbiorze całości nie przeszkadza nawet biały wyświetlacz menu, umieszczony po prawej stronie za maskownicą, ale widoczny tylko przy zmianie ustawień. Wreszcie, jedynym wątpliwym rozwiązaniem jest rozmieszczenie złączy podzielone na dwa punkty pomiędzy wejścia/wyjścia sygnałowe po prawej stronie i zasilanie po lewej, co utrudnia ukrycie kabli. Przydałaby się np. korytko, którym można by było wyprowadzić kable z jednego miejsca z tyłu soundbara. Można to ominąć łącząc bezprzewodowo soundbar z telewizorem za pomocą Wi-Fi, ale osobiście preferuję HDMI eARC. O połączeniach więcej za chwilę.

Z kolei subwoofer umieszczono w drewnianej skrzynce wykończonej czarnym, matowym plastikiem. Z tyłu znajduje się otwór bass-reflex, natomiast z prawej strony maskownica głośnika wystaje odrobinę poza obrys obudowy. Subwoofer łączy się z soundbarem bezprzewodowo, więc nie ma problemu z takim umiejscowieniem go w pomieszczeniu, żeby niskie tony jak najlepiej się rozchodziły, bo poza podłączeniem go do prądu nie trzeba ciągnąć żadnych kabli.

Przewodowo lub bezprzewodowo

Zestaw Samsung HW-Q800B można podłączyć do nowoczesnych telewizorów Smart TV za pomocą portu HDMI eARC, który zapewnia dwukierunkowe połączenie między telewizorem a systemem audio. W przypadku starszych telewizorów można również skorzystać z łącza uplink z głównego portu HDMI, wykorzystując drugi port HDMI do przesyłania źródła 4K do telewizora. Dostępne jest także wejście optyczne oraz zgodność z Bluetooth i Wi-Fi. Samsung Q-Serii HW-Q800B jest postrzegany jako kompletny system 5.1.2, nawet jeśli użytkownik nie zakupił opcjonalnych głośników tylnych.

Soundbar jest kompatybilny z Dolby Atmos, a jeśli telewizor Samsung jest wystarczająco nowy i mamy szybki router, można nawet korzystać z tej funkcji przez Wi-Fi, czyli bez połączenia przewodowego między telewizorem a soundbarem. Należy jednak pamiętać, że bezprzewodowe przesyłanie dźwięku Dolby Atmos powoduje niewielkie opóźnienie, które jest cyfrowo kompensowane podczas oglądania filmów, seriali lub innych materiałów wideo, ale bardziej odczuwalne podczas grania, nawet po włączeniu trybu Gry Pro.

fot. naEkranie.pl

Samsung Q-Serii HW-Q800B oferuje przesyłanie muzyki przez Bluetooth, z funkcją AirPlay 2 dla posiadaczy urządzeń firmy Apple, a także bezpośrednie połączenie z serwisami Spotify, Amazon i Google. Do słuchania muzyki nie jest więc potrzebny ekran, a także smartfon lub tablet do przesyłania dźwięku, jeśli tylko użytkownik ma wykupiony abonament na odpowiednią usługę i zaloguje się do niej poprzez soundbar. Należy jednak zauważyć, że nie znajdziemy tu żadnego portu analogowego – brak wejść chinch czy mini-jack sprawia, że mimo wszystkich swoich zalet Samsung HW-Q800B nie zastąpi w pełni systemu Hi-Fi, ani nie pozwala na podłączenie starszych urządzeń, takich jak odtwarzacz CD czy gramofon.

Prosty w konfiguracji, łatwy w obsłudze

Trzeba przyznać, że sterowanie soundbarem Samsunga w jego własnym środowisku jest naprawdę proste. Na przykład smartfon Samsunga można połączyć z zestawem poprzez zbliżenie go do odpowiedniego miejsca na soundbarze. Wszyscy inni mogą po prostu pobrać oficjalną aplikację SmartThings, aby przejąć pełną kontrolę nad Q800B. Tryby dźwięku, korekcja, zarządzanie głośnością subwoofera, aktywacja różnych opcji dźwięku surround – wszystko jest na miejscu w smartfonie.

fot. naEkranie.pl

Wszystkie te opcje są również dostępne za pomocą pilota zdalnego sterowania, który znajduje się w zestawie, a zmiany są wyświetlane bezpośrednio na soundbarze na wyświetlaczu o niskiej rozdzielczości ukrytym za maskownicą. Tu już interfejs jest nieco trudniejszy w obsłudze i wymaga nauki, ale nadal podstawowe funkcje, jak regulowanie głośności i wybieranie źródła dźwięku jest proste. Im głębiej w las tym jednak trudniej i obsługa bardziej skomplikowanych funkcji za pomocą wyłącznie pilota i przedniego wyświetlacza wymaga wprawy.

Posiadacze nowych telewizorów Samsung z pewnością docenią fakt, że wszystkie główne ustawienia znajdą bezpośrednio na ekranie i są one dostępne za pomocą pilota zdalnego sterowania telewizora, więc nie trzeba używać dwóch niemal identycznych pilotów.

Najwygodniej jednak sterować soundbarem za pomocą smartfona i apki SmartThings.

Potęga dźwięku

Samsung Q-Serii HW-Q800B oferuje naprawdę świetny, czysty i potężny dźwięk. Rzadko da się wykorzystać jego pełną moc, już przy około 30-40% głośności można poczuć się jak w kinie. W trybie Standardowym, najbardziej respektującym źródło dźwięku, a więc też najlepiej nadającym się do słuchania muzyki, mamy do czynienia z wysoką jakością dźwięku z precyzyjnymi wysokimi tonami, dobrze zdefiniowanymi średnimi i nieco za mocnymi niskimi tonami. Scena stereo nie jest w tym trybie zbyt dobrze odseparowana, ale dźwięk jest czysty i precyzyjny.

W trybie adaptacyjnym dźwięk zyskuje na przestrzenności, zwłaszcza w przypadku źródeł wielokanałowych. Należy jednak pamiętać, że działanie trybu adaptacyjnego zależy w dużej mierze od obecności ścian w pobliżu soundbara, na które głośniki wysyłają fale dźwiękowe, które mają się odbijać do uszu słuchacza, podobnie jak w trybie Surround.

Tryb Surround wzmacnia basy i podbija wysokie tony, co zwiększa wrażenie ogólnego pogłosu. Tryb ten, choć nie jest nieprzyjemny, stanowi raczej rozszerzenie trybu adaptacyjnego i nie do końca daje wrażenia przebywania przed systemem wielokanałowym.

W przypadku nowszych telewizorów Samsung istnieje też opcja połączenia możliwości dźwiękowych soundbara i telewizora dzięki funkcji Q-Symphony. Daje to bardzo fajny efekt poszerzenia sceny dźwiękowej, który testowałem na telewizorze Samsung Neo QLED QN91B, który sam w sobie jest zgodny z Dolby Atmos i potrafi naprawdę nieźle zagrać.

fot. Samsung

Wreszcie, Q800B oferuje kilka dodatkowych opcji, takich jak wzmocnienie głosu dzięki funkcji Adaptacji Dźwięku, która podbija dialogi, a także opcję Dźwięk Dopasowany do Przestrzeni, która za pomocą zintegrowanego mikrofonu proponuje dostosowanie ogólnej korekcji dźwięku do warunków panujących w pomieszczeniu odsłuchowym.

Ogólnie rzecz biorąc, dźwięk soundbara Samsung Q-Serii HW-Q800B jest naprawdę udany, dobrze skalibrowany i świetnie nadaje się do tworzenia nastroju podczas oglądania filmów, grania w gry, a nawet słuchania muzyki. Subwoofer jednak daje o sobie zbyt mocno znać, co można poczuć jako drgania, zwłaszcza w sąsiednim pomieszczeniu, warto więc skorzystać z korektora i nieco ograniczyć jego basowanie, jeżeli nie chcemy denerwować sąsiadów. Szkoda tylko, że automatycznie nie robi tego włączenie trybu nocnego. Efekt dźwięku przestrzennego nieco rozczarowuje, ale być może Q800B potrzebuje większego oddechu i odejścia niż mogłem mu zaoferować w stosunkowo niedużym i pełnym miękkich płaszczyzn salonie.

Podsumowanie

Soundbar Samsung HW-Q800B pozostawia po sobie bardzo miłe wrażenie. Jakość wykonania jest wysoka, a dźwięk wgniata w fotel. Doceniam łatwość konfiguracji i obsługi, możliwość zmiany ustawień za pomocą pilota lub smartfona oraz dodatkową zaletę, jaką jest niemal całkowita kontrola z poziomu telewizora, jeśli mamy już model firmy Samsung. Soundbar dopasowuje się do każdego wnętrza, oferując naprawdę przekonujący efekt, zarówno podczas oglądania filmów, jak i słuchania muzyki.

fot. naEkranie.pl

Dzięki trzem trybom odsłuchu, mniej lub bardziej przestrzennym, pełnej korekcji dźwięku i skutecznemu wzmacnianiu głosu, Samsung Q-Serii HW-Q800B w pełni wywiązuje się z tego, co obiecuje. Za bardzo atrakcyjną cenę, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego możliwości, oferuje wyjątkową moc, która przekształca mały lub nawet całkiem duży salon w prawdziwe kino.