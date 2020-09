Kiler i Kiler-ów 2-óch - QUIZ dla fanów. Jak dobrze pamiętasz filmy?

materiały prasowe

Kiler i Kiler-ów 2-óch to dwie ikony polskiej komedii. Postacie w nich występujące już na zawsze zapisały się złotymi zgłoskami w polskiej popkulturze, a teksty znajdujące się w scenariuszu na dobre weszły do naszej codziennej mowy. Przyszedł czas, aby sprawdzić Waszą wiedzę, jeśli chodzi o te kultowe dla naszej rodzimej kinematografii produkcje. Przed Wami 26 pytań, które sprawdzą jak dobrze pamiętacie obydwa filmy. Do dzieła!

Dla przypomnienia bohaterem obydwu produkcji jest Jurek Kiler. W pierwszej produkcji zostaje wrobiony w kryminalną aferę i przez pomyłkę światek przestępczy i stróże prawa biorą go za legendarnego zabójcę na zlecenie. W drugiej części Jurek jest jednym z najbardziej znanych i lubianych Polaków. Jego były "przyjaciel", gangster Siara chce się zemścić. W tym celu wynajmuje zabójcę, Szakala.

Kino Polska rozpoczyna cykl emisji kultowych polskich komedii. Kilera będzie można obejrzeć 21 września o 20:00, a Kiler-ów 2-óch dzień później, 22 września o 20:00.