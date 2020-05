Batwoman - producentka o wyobrażeniu Batmana. Inspiracją trylogia Nolana

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

the cw

Caroline Dries, osoba odpowiedzialna za wszystko w pierwszym sezonie Batwoman, udzieliła wywiadu portalowi EW.com po emisji finału. W nim też pokazano, że Hush dostał twarz Bruce'a Wayne'a. Postać zagrał Warren Christie.

Producentka została zapytana o to, jak sobie wyobrażała Batmana w Arrowverse. Przyznaje, że zawsze, gdy myślała o Batmanie w Batwoman, wyobrażała sobie Christiana Bale'a z filmów Nolana, które uwielbia. Nigdy nie sądziła, że będzie mogła zrealizować swoje marzenie.

Dlaczego akurat Warren Christie został twarzą Bruce'a Wayne'a?

- Jego szczęka jest idealna! [śmiech] A tak poważnie jest bardzo dobrym aktorem i gdy zobaczyłam, że jest dostępny, od razu o nim pomyślałam. Zadzwoniłam do niego i powiedziałam mu, co planujemy. Bardzo spodobał mu się pomysł, bo jest on fanem Batmana i ma dziecko, więc pomyślał, że fajnie będzie mu powiedzieć, że gra Bruce'a Wayne'a.

Cały dramat historii 2. sezonu będzie związany z reakcją bohaterów na pojawienie się Bruce'a Wayne'a. Na początku mają się cieszyć, a po jakimś czasie zdadzą sobie sprawę, że coś jest nie tak.

Dodała też, że w finale Batwoman miała pojawić się Supergirl, ale nie zdążyli nakręcić scen z uwagi na zawieszenie prac przez koronawirusa.

Wywiad miał miejsce przed ogłoszeniem rezygnacji Ruby Rose z roli Batwoman, więc nie ma na ten temat żadnego komentarza. Swoją kandydaturę do roli zgłasza znana wrestlerka.

https://twitter.com/SonyaDevilleWWE/status/1262940559188070401