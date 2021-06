Black Panther: Wakanda Forever - start zdjęć do kontynuacji hitu MCU

materiały prasowe

Jak donosi Variety zdjęcia do filmu Czarna Pantera 2 ruszyły 29 czerwca 2021 roku w studiu Pinewood w Atlancie. Informację ogłosił portalowi sam szef Marvel Studios, Kevin Feige.

Ryan Coogler ponownie jest reżyserem i scenarzystą. Stanęło przed nim wielkie wyzwanie. Gdy był w trakcie pisania scenariusza, Chadwick Boseman, czyli odtwórca roli Czarnej Pantery nieoczekiwanie zmarł. Pomysł na film musiał zostać przebudowany. Niestety, ale na obecną nie wiemy nic o fabule.

Kevin Feige potwierdził, że powracają wszyscy z głównej obsady, czyli na ekranie między innymi możemy zobaczyć Lupitę Nyong'o, Danai Gurirę, Angele Bassett, Martina Freemana, Daniela Kaluuyę, Letitę Wright czy Winstona Duke'a.

- To bardzo emocjonalny czas bez Chada. Wszyscy jednak są bardzo podekscytowani, aby znów pokazać światu i fanom Wakandę. Zrobimy to tak, by Chad czułby się dumny - powiedział Kevin Feige.

Black Panther: Wakanda Forever - premiera 8 lipca 2022 roku.