Diuna - ponad milion widzów w Polsce! To 3. taki film w tym roku

Warner Bros.

Jak poinformował na swoim facebookowym profilu polski oddział Warner Bros., film Diuna przekroczył w naszym kraju barierę miliona widzów - doszło do tego w miniony piątek. Takiego obrotu spraw mogliśmy się spodziewać już po wynikach produkcji z poprzedniego weekendu, gdy w rodzimym box office dzieło Denisa Villeneuve'a uplasowało się na 6. miejscu, przyciągając w dniach od 10 do 12 grudnia 9950 widzów.

Rezultat ten zasługuje na szczególne docenienie w czasach pandemii koronawirusa. W 2021 roku tylko dwa inne filmy obejrzało w naszym kraju ponad milion osób - są to Nie czas umierać (1,5 mln sprzedanych biletów) i Psi Patrol Film. W przypadku tej drugiej produkcji nie znamy jednak ostatecznych wyników; w oficjalnych statystykach nie uwzględnia się tytułów dystrybuowanych przez UIP (firma poinformowała po prostu o rezultacie przekraczającym granicę miliona osób).

Wiele wskazuje na to, że do powyższego grona w ciągu najbliższych dni dołączy produkcja Dziewczyny z Dubaju, która po ostatnim weekendzie mogła pochwalić się faktem, że przyciągnęła do kin 804 tys. widzów.

W skali globalnej Diuna zgromadziła na swoim koncie 390,3 mln USD, z czego 106,6 mln USD pochodzi z rynku północnoamerykańskiego. Wpływ na taki rezultat z całą pewnością miała hybrydowa premiera produkcji.

