Ghost Rider już jest w MCU? Mamy pierwszy trop

Plotki mówiły, że Ghost Rider doczeka się serialu w Disney+. Na razie nie ma potwierdzenia, że takie plany są, ale wydaje się to kwestią czasu. Być może we wrześniu podczas wydarzenia D23 kwestia Ghost Ridera doczeka się rozstrzygnięcia, ale nie jest wykluczone, że może zobaczymy go wcześniej?

Ghost Rider w Mecenas She-Hulk?

27 lipca opublikowano wideo o kulisach serialu MCU pod tytułem Mecenas She-Hulk. Czujne oko dziennikarzy i fanów dostrzegło w jednej ze scen nawiązanie do Ghost Ridera. Ściślej mówiąc pojawia się tam plakat promujący coś związanego z Johnnym Blazem. Wiemy, że w komiksach to właśnie on był pierwszym Ghost Riderem, a według plotek nowy projekt miałby skupić się na tej wersji, a nie tej z serialu Agenci T.A.R.C.Z.Y.

https://twitter.com/OneTakeNews/status/1552251573971173376

Informację podał dalej sprawdzony scooper z insiderską wiedzą, który wydaje się potwierdzać, że coś więcej jest na rzeczy.

https://twitter.com/mainmiddleman/status/1552254959831351297

Bezpośrednie wymienienie Johnny'ego Blaze'a w Mecenas She-Hulk nie oznacza jeszcze, że Ghost Rider na pewno tutaj się pojawi. Choć twórcy zapowiadają nieoczekiwane postacie komiksowe, trudno wyrokować, czy jednym z nich mógłby być właśnie on. Zwłaszcza, że tutaj debiutuje Daredevil w nowym kostiumie, więc sam Ghost Rider mógłby to niepotrzebnie przytłoczyć. Jednakże pokazanie, że Johnny Blaze żyje w MCU to pierwszy krok w kierunku przedstawienia Ghost Ridera. Na ten moment to plotka i spekulacja, ale raczej wątpliwe, by był to po prostu easter-egg.

Mecenas She-Hulk - premiera w sierpniu 2022 roku na Disney+.