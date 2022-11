James Gunn odpowiada fanom i reaguje na ruch #ReleaseTheAyerCut

fot. Warner Bros.

James Gunn i Peter Safran od 1 listopada 2022 roku pracują jako nowi szefowie DC Studios, odpowiadając tym samym za kształt filmowego i serialowego uniwersum. Teraz mamy dłuższą wypowiedź Gunna na jego Twitterze, która odnosi się po raz pierwszy tak wyraźnie do nowych obowiązków popularnego reżysera.

Reżyser Legionu Samobójców. The Suicide Squad od zawsze był aktywny na Twitterze, ale w ostatnim czasie - jak sam zauważa - miał pełne ręce roboty i dopiero teraz znalazł czas, aby odpowiedzieć fanom. W swoim wpisie odnosi się zatem między innymi do nawołań o uratowanie serialu uratowania Legends of Tomorrow oraz stworzenia wersji reżyserskiej Davida Ayera pierwszego Legionu Samobójców.

Otworzyłem Twittera pod koniec długiego, kreatywnie zajętego weekendu, aby zobaczyć wiele wpisów z #SaveLegendsofTomorrow i #ReleaseTheAyerCut, a także wsparcie fanów dla innych projektów DC stworzonych na przestrzeni lat. Większość z tych próśb była entuzjastyczna i pełna szacunku. Jako nowi (i pierwsi w historii) szefowie DC Studios, Peter i ja uważamy, że ważne jest, abyśmy uznali Was, fanów, i dali Wam znać, że odbieramy wasze pragnienia dotyczące ścieżek rozwoju DC. Chociaż nasza zdolność do interakcji na Twitterze została zmniejszona ze względu na obciążenie pracą na naszych nowych stanowiskach, słuchamy i jesteśmy otwarci na wszystko, gdy wyruszamy w tę podróż i będziemy to robić przez następne kilka lat.

źródło: youtube.com/ScreamFactoryTV

Szef DC Studios dodaje, że na ten moment największe ich skupienie koncentruje się wokół opowiadania nowych historii, popychając uniwersum DC dalej.

Zapraszamy wszystkie fandomy DC z całego multiwersum - i wszystkich innych - do tego nowego uniwersum. Nie możemy się doczekać, aby ujawnić więcej. - kończy swój wpis Gunn.