Life Is But A Dream - reżyser Oldboya nakręcił film za pomocą Iphone'a 13 Pro. Epickie ujęcia kinowe - robią wrażenie?

fot. Apple

Uznany twórca filmowy Park Chan-wook (Oldboy, Służąca, Pani Zemsta, Pan Zemsta) opublikował nowy projekt, który ma umilić czas swoim fanom. W ramach współpracy z firmą Apple, południowokoreański reżyser wziął na warsztat krótkometrażowy film pod tytułem Life Is But A Dream, który został w całości nakręcony za pomocą iPhone'a 13 Pro.

W ostatnich latach kino południowokoreańskie stało się liderem rozrywki dzięki fascynującym fabułom, enigmatycznym postaciom i śmiałym sposobom opowiadania historii. Life is But A Dream dołącza do wschodzącego trendu i filmów, takich jak Unsane czy też Searching For SuperMan kręconych za pomocą smartfonów. Co ciekawe, nie jest to pierwszy projekt Park Chan-wooka w takim wydaniu. Stworzył on wielokrotnie nagradzaną krótkometrażówkę pod tytułem Night Fishing.

fot. Apple

Szczegóły fabularne, podane przez IndieWire, zdradzają, że Life Is But A Dream to odważny film o tematyce nadprzyrodzonej. Historia skupia się na grabarzu, który próbuje wykonywać swoją pracę i dwóch duchach, którzy nawiązują między sobą nić porozumienia.

W obsadzie znajdują się Yoo Hai-jin (grabarz), Park Jeong-min (przebudzony duch) oraz Kim Ok-vin (duch wojowniczki). Reżyser czerpał inspiracje z tradycyjnej koreańskiej opery, Pansori oraz sztuki plenerowej, Madanggeuk. "Nie jest łatwo zagłębić się w eksperymenty gatunkowe w pełnometrażowym filmie fabularnym, ponieważ kosztuje to dużo pieniędzy i wiąże się z ogromną presją. Kiedy robię filmy krótkometrażowe, czuję pełną swobodę twórczą" - mówi Park Chan-wook.

Koreański reżyser przygotowuje kilka dużych projektów, w tym The Sympathizer. To nadchodzący serial HBO od firmy A24. Producentem wykonawczym i jednym z członków obsady będzie Robert Downey Jr. Zanim wspomniana produkcja trafi na nasze ekrany, fani mogą obejrzeć najnowszy film nakręcony za pomocą smartfona.

Life Is But A Dream - film krótkometrażowy

