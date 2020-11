Michael B. Jordan najseksowniejszym mężczyzną świata wg magazynu People

fot. materiały prasowe

Michael B. Jordan to aktor, którego znamy m.in. z kreacji antagonisty w filmie Czarna Pantera i tytułowej roli w filmach Creed: Narodziny legendy i kontynuacji, skupiających się na bokserze szkolonym przez samego Rocky'ego (Sylvester Stallone).

Oprócz pracy aktorskiej Jordan jest też producentem, który stara się wspomóc mniej reprezentowane grupy. W ostatnim czasie dowiedzieliśmy się, że odpowie za produkcję superbohaterskiego filmu z uniwersum DC pt. Static Shock.

Magazyn People przyznaje tytuł najseksowniejszego mężczyzny świata od 1985 r. W zeszłym roku ten tytuł otrzymał muzyk i filantrop John Legend. Podejmując decyzję, jury bierze pod uwagę nie tylko walory fizyczne, ale też umiejętności zawodowe czy wrażliwość społeczną.

Jak zareagował wyróżniony?

To fajne uczucie! Wiesz, każdy zawsze żartował: Mike, to jest jedyna rzecz, której prawdopodobnie nigdy nie dostaniesz! (...) Myślę, że na wszystko jest czas i miejsce - wybieram momenty, by wywrzeć jak największy wpływ. Wszyscy możemy podjąć działania, duże lub małe, by pomóc w tworzeniu zmiany, którą chcielibyśmy zobaczyć.

Aktor ma nadzieję, że będzie więcej reżyserował, znacznie więcej produkował i trochę mniej grał. Chciałby mieć dobry wpływ na świat. Wspomniał, że kiedy jego babcia jeszcze żyła, to kolekcjonowała każdą prasową wzmiankę na jego temat. Podobnie jak mama i ciotki - i to one najbardziej cieszą się z tego tytułu.