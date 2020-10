Play Now - premiery na październik 2020. Jakie filmy i seriale w ofercie?

fot. materiały prasowe

Play Now oferuje różne pakiety w ramach, których można uzyskać dostęp do wielu filmów i seriali. Dla wielu zachętą będzie pakiet HBO GO, dzięki któremu uzyskamy dostęp do biblioteki platformy streamingowej. W październiku będą tutaj dostępne serialowe hity: Wychowane przez wilki oraz Dzień trzeci. Poza tym w ofercie w ofercie jest wciąż dostępna Kraina Lovecrafta, czyli jedna z bardziej gorących nowości jesieni.

Oczywiście HBO GO ma wiele więcej seriali, do których dostęp można uzyskać dzięki pakietowi w Play Now. Dostępne są też inne pakiety: EXTRA, SPORT, NEWS oraz PODSTAWOWY. Zobaczcie, co będzie można zobaczyć w październiku na Play Now:

Pakiet PODSTAWOWY: dodane zostaną Polsat i TV4. Dostępne będą też seriale HBO GO: Miasto niedźwiedzia (18 października) oraz Od nowa z Nicole Kidman i Hugh Grantem (26 października). Dodatkowo: Kraina Lovecrafta, Przysięga, Wychowane przez wilki, Turbulencje - sezon 2., Des oraz Dzień trzeci. Ponadto:

Pakiet EXTRA: produkcje emitowane w Polsce na AXN Black i AXN White. Dostępne będą także: Timeless (4 października), Spider-Man: Homecoming (14 października), Carter (14 października) oraz Absentia (29 października). Pakiet EXTRA to także premiera 6. sezonu serialu Fear the Walking Dead, która nastąpi 12 października. A także:

Smerfy 2

Niewidzialne: Stop przemocy (9 października)

Nowy początek

Zniewoleni (28 października)

Pakiet PLAY NOW TV BOX: między innymi oferta National Geographic, gdzie będzie serial Outback Wrangler - 3. sezon i Wyprawa na dno. Dodatkowo:

Pakiet SPORT: Będą dostępne mecze piłkarskie, Formuła 1 oraz Deutsche Tourenwagen Masters.

Pakiet NEWS: dostępna będzie stacja France 24.

Dodatkowo Play Now oferuje:

ITV