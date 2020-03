What If...? - Iron Man jako gladiator na Sakaar w serialu Disney+? Nowe poszlaki

What If... ? to serial oparty na słynnej komiksowej antologii z lat 70. XX wieku, która ukazywała alternatywne historie najbardziej znanych postaci Marvela. Jak sam tytuł głosi, głównym motywem była próba odpowiedzi na pytanie: "Co stałoby się, gdyby...?". Fabuła poszczególnych odcinków jest nam znana, ale nie wszystkie i wciąż trwają spekulacje odnośnie tego, co otrzymają widzowie. Pojawiły się teraz kolejne poszlaki, że w jednym z odcinków zobaczymy Iron Mana udającego się na... Sakaar.

Na Disney+ od listopada dostępny jest materiał o przyszłości MCU zatytułowany Expanding the Universe. Jeden z użytkowników Reddita zauważył w nim pojawiającą się przez moment grafikę z Iron Manem, której stylistyka łudząco przypomina te z serialu What If... ?. Jego zbroja wyraźnie sugeruje też, że bohater szykował będzie się do walki gladiatorów na planecie Sakaar, gdzie rządzi Grandmaster. Byłoby to zatem potwierdzenie wcześniejszego wywiadu Jeffa Goldbluma, w którym potwierdził swój udział w produkcji i powrót do swojej postaci w roli głosowej. Wspomniał też wtedy, że odcinek obejmował udział nie tylko Grandmastera, ale też właśnie Iron Mana.

Aktor wspomniał też wtedy o powrocie Roberta Downey'a Jr. do roli Iron Mana, ale potem korygowano jego słowa i tak naprawdę nie wiadomo nic o ponownym pojawieniu się odtwórcy roli Tony'ego Starka nawet w formie głosowej. Fani spekulują, że być może głosu użyczy zupełnie inny aktor. Zobaczcie kadr:

Reddit/zrzut ekranu

Narratorem serialu jest Jeffrey Wright jako Watcher, a w obsadzie usłyszymy: Samuel L. Jackson, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Josh Brolin, Hayley Atwell, Chadwick Boseman, Jeremy Renner, Paul Rudd, Natalie Portman, Michael Douglas, Michael B. Jordan, Sebastian Stan, Michael Rooker, Tom Hiddleston i inne gwiazdy znane z MCU.

What If... ? - premiera 1. sezonu odbędzie się w 2021 roku na Disney+.