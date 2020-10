Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część I - quiz dla fanów. Jak dobrze pamiętasz film?

fot. Warner Bros

Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część I to siódma część filmowej serii o przygodach Harry'ego Pottera. Film powstał na podstawie książki o tym samym tytule autorstwa J.K.Rowling, ale skupia się tylko na pierwszej połowie powieści. Harry i przyjaciela nie wracają do Hogwartu, lecz wyruszają w podróż w celu odnalezienia horkruksów i rozwiązania zagadki Insygniów Śmierci. Są ścigani przez zwolenników Voldemorta, jak i samego Czarnego Pana. Powoli też zdają sobie sprawę, jak mało wiedzieli o ich ukochanym dyrektorze szkoły Magii i Czarodziejstwa, Albusie Dumbledorze.

W głównych bohaterów niezmiennie wcielają się Daniel Radcliffe, Emma Watson i Rupert Grint. Do obsady powrócili Ralph Fiennes, Imelda Staunton i Clémence Poésy (Fleur), a wzbogacili ją m.in. Domhnall Gleeson (syn Brendana Gleesona, który gra "Szalonookiego" Moody'ego), Andy Linden, Rhys Ifans i Peter Mullan. Film zarobił 976 milionów dolarów. Otrzymał również dwie nominacje do Oscara w kategorii najlepsza scenografia oraz najlepsze efekty specjalne.

Przygotowaliśmy dla Was quiz z Harry'ego Pottera i Insygniów Śmierci: Część I, który sprawdzi waszą wiedzę i spostrzegawczość z filmu. Znajdziecie pytania zarówno łatwe, jak i trudne. Liczba zdobytych punktów zadecyduje, którego horkruksa musielibyście znaleźć i zniszczyć. Im więcej punktów, tym czeka was łatwiejsze zadanie. Czas odwołać zaklęcia ochronne, wypić trochę eliksiru wielosokowego i zmierzyć się z pytaniami, z którymi nawet szmalcownik by sobie poradził. Powodzenia!

