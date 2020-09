Harry Potter i Komnata Tajemnic - quiz dla fanów. Sprawdź, czy wiesz tyle, co Dumbledore

materiały prasowe

Harry Potter i Komnata Tajemnic to druga część filmowej serii o przygodach Harry'ego Pottera na podstawie książki o tym samym tytule autorstwa J.K. Rowling. Historia jest mroczniejsza, a główny bohater musi się zmierzyć z nowym zagrożeniem, które atakuje uczniów Hogwartu i wiąże się z dramatycznymi wydarzeniami z przeszłości. Film trafił do kin w 2002 roku i zarobił łącznie 879 milionów dolarów. Do swoich ról powrócili Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson i wielu innych. Do obsady dołączył Kenneth Branagh, który zagrał Gilderoya Lockharta. Harry Potter i Komnata Tajemnic to również ostatnia część, w której jako profesor Dumbledore wystąpił świetny Richard Harris. Aktor umarł niecały miesiąc po premierze filmu.

Przygotowaliśmy dla Was niełatwy quiz z Harry'ego Pottera i Komnaty Tajemnic, który sprawdzi waszą wiedzę z filmu. Wymaga on spostrzegawczości i uwagi. Część pytań nie sprawi Wam większych trudności, ale niektóre okażą się bardziej wymagające. Na koniec przekonacie się, jak wysoki poziom wiedzy reprezentujecie. Kociołki przygotowane? Różdżki posklejane? Raz, dwa, trzy - walczcie!

Gdzie oglądać film Harry Potter i Komnata Tajemnic?

Harry Potter i Komnata Tajemnic - 11 września, godz. 20.05, TVN

Harry Potter i Komnata Tajemnic na VOD: Netflix, HBO GO, Chili, Rakuten.

