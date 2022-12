Player - najlepsze filmy do obejrzenia w święta

fot. materiały prasowe

Święta Bożego Narodzenia to czas odpoczynku. W końcu można się zrelaksować przed ekranem telewizora, komputera lub tabletu. Warto wtedy zajrzeć do Playera, ponieważ znajdziecie tam naprawdę bogatą ofertę świetnych produkcji.

Zebraliśmy dla Was najciekawsze propozycje, które gwarantują dobrą rozrywkę. Skupiliśmy się oczywiście na produkcjach z motywem świątecznym. W zestawieniu musiały się więc pojawić polskie komedie romantyczne oraz filmy familijne! Miłośnicy akcji i dramatów też znajdą coś dla siebie. Na szczególną uwagę zasługuje ostatnio opublikowany w serwisie polski film Johnny. To historia księdza Jana Kaczkowskiego (Dawid Ogrodnik) opowiedziana z perspektywy jego podopiecznego. Sprawdźcie, co jeszcze czeka na Was w Playerze!

Player - najciekawsze filmy

Dżentelmeni

Player – filmy na święta Bożego Narodzenia

Ten kinowy hit z 2011 roku (reż. Mitja Okorn) wciąż potrafi przywołać magię Bożego Narodzenia. W świąteczną noc pięć samotnych kobiet i pięciu zagubionych mężczyzna przekonuje się, że przed prawdziwym uczuciem nie da się uciec. Film jest pełen humoru i pozytywnych wzruszeń, za które odpowiada gwiazdorska obsada w składzie: Piotr Adamczyk, Agnieszka Dygant, Maciej Stuhr, Roma Gąsiorowska i Tomasz Karolak. To produkcja w sam raz na święta Bożego Narodzenia!

Warto dodać, że Player ma w swojej ofercie aż cztery części tej świątecznej komedii romantycznej, a także programy przedstawiające kulisy powstania filmów. To prawdziwa gratka dla fanów Listów do M.

Amy (Mila Kunis), Carla (Kathryn Hahn) i Kiki (Kristen Bell) powracają w drugiej części komedii Złe mamuśki. Tym razem bohaterki stawiają czoła Bożemu Narodzeniu. Muszą poradzić sobie z kuchennymi rewolucjami, znaleźć idealne prezenty oraz… zmagać się z własnymi matkami. Starsze panie nie rozumieją domowych praktyk i przyzwyczajeń swoich pociech, co prowadzi do wielu zabawnych sytuacji. Złe mamuśki 2: Jak przetrwać święta to świetna propozycja filmowa, która każdego rozśmieszy do łez!

Cicha noc to komediodramat w reżyserii Piotra Domalewskiego. Bohaterem filmu jest Adam, który na co dzień pracuje za granicą. W Wigilię wraca do rodzinnego domu na polskiej prowincji. Z początku ukrywa powód swojej wizyty, ale wkrótce zaczyna otwierać się przed krewnymi. Sytuacja komplikuje się, gdy prawda wychodzi na jaw, a na stole pojawia się alkohol. W głównych rolach występują: Dawid Ogrodnik, Arkadiusz Jakubik, Agnieszka Suchora i Jowita Budnik.

Cicha noc opowiada ciekawą, życiową historię, w której nie brakuje łez, humoru i problemów. To mądry film o polskiej codzienności, obyczajach i kulturze, który angażuje i zostaje z nami na dłużej.

Nowością w ofercie Playera jest Johnny, który miał premierę jesienią 2022 roku i spotkał się z ciepłym przyjęciem ze strony widzów oraz krytyków. To oparta na prawdziwych wydarzeniach opowieść o młodym człowieku, który w wyniku wyroku sądu musi wykonać prace społeczne w puckim hospicjum. Tam poznaje niezwykłego i przepełnionego pozytywną energią księdza Jana Kaczkowskiego (Dawid Ogrodnik), który uczy chłopaków z zawodówki empatii do ludzi. Życie Patryka (Piotr Trojan) zmienia się, gdy duchowny sam staje się pacjentem hospicjum. To wzruszająca i inspirująca opowieść o miłości i o tym, że każdy zasługuje na drugą szansę.

Planeta Singli 2 to kontynuacja hitu z Maciejem Stuhrem i Agnieszką Więdłochą, w której nie brakuje świątecznych motywów. W tej części związek Ani i Tomka przeżywa poważny kryzys. On, showman i celebryta, nie ma zamiaru się ustatkować. Ona z kolei chce poważnego związku. Tymczasem na horyzoncie pojawia się milioner, który jest zauroczony Anią! Ta komedia romantyczna umili dorosłym widzom jeden z długich, zimowych wieczorów.

Zaniedbywany przez ojca i poirytowany nietrafionym prezentem dwunastolatek zleca płatnemu zabójcy (Walton Goggins) likwidację Świętego Mikołaja (Mel Gibson), aby odpłacić mu pięknym za nadobne.

Sposób na świętego to produkcja z motywem świątecznym skierowana do osób znudzonych wesołymi komediami romantycznymi i szukających thrillera w stylu Dzikiej nocy. Łączy opowieść o Świętym Mikołaju z widowiskowym kinem akcji, które dostarcza sporo rozrywki. Charakteru całości dodaje popis aktorski Mela Gibsona.

Film opowiada o uroczym Baileyu – psie, który wciąż odradza się w kolejnych wcieleniach. Pewnego razu trafia na pana w średnim wieku, który wydaje mu się dziwnie znajomy. Kiedy znajduje starą piłkę bejsbolową, którą bawił się ze swoim pierwszym ludzkim przyjacielem, wie już, kogo szukał przez wszystkie swoje psie żywoty. Był sobie pies to łapiące za serce kino familijne, które bawi i wzrusza do łez. Na rodzinne święta jak znalazł!

Bogowie to film o niezwykłym człowieku, Zbigniewie Relidze, który odważył się postąpić wbrew przekonaniom, że transplantacja serca jest niezgodna z naturą. Wybitny lekarz przeprowadził pierwszą taką operację w Polsce, przełamując tabu i pokazując, że warto walczyć o ludzkie życie.

W główną rolę wcielił się świetny Tomasz Kot. Wspomaga go plejada wybitnych aktorów: Jan Englert, Zbigniew Zamachowski czy Sonia Bohosiewicz. Bogowie w reżyserii Łukasza Palkowskiego to obraz szczery, mocny i poruszający.

Daniel Craig, Chris Evans i Ana de Armas wystąpili w świetnym komediodramacie pt. Na noże, którego scenariusz był nominowany do Oscara. Historia opowiada o śledztwie prowadzonym po śmierci słynnego autora powieści kryminalnych – Harlana Trombleya. Dociekliwy Benoit Blanc z determinacją przedziera się przez sieć rodzinnych zależności, zawiści, wzajemnych oskarżeń i finansowych oczekiwań.

Produkcja w reżyserii Riana Johnsona to znakomite kino kryminalne z wyrazistymi bohaterami, intrygującą fabułą i niecodziennymi zwrotami akcji. To jeden z lepszych filmów ostatnich lat, który warto obejrzeć w rodzinnym gronie w czasie świąt.

Angielska robota to film oparty na prawdziwych wydarzeniach przedstawiających kulisy legendarnego napadu na londyński bank przy Baker Street z 1971 roku. Thriller z Jasonem Stathamem w roli głównej emocjonuje i trzyma w napięciu. Ta propozycja powinna przypaść do gustu widzom, którzy nie mają ochoty na świąteczne komedie romantyczne czy wyciskacze łez.