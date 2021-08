Batwoman - komiksowa Poison Ivy obsadzona. Kto ją zagra w 3. sezonie?

Źródło: DC

Ważną rolę w 3. sezonie Batwoman odegra Pamela Isley, znana także jako Poison Ivy. Oficjalnie ogłoszono, że zagra ją Bridget Regan, którą znamy z takich seriali jak Miecz Prawdy, Ostatni okręt, Agentka Carter i Jane the Virgin. Isley w serialu jest byłą studentką botaniki na uniwersytecie Gotham, która jako błyskotliwa naukowczyni chce zmienić świat na lepsze. Jej życie i plany zmieniły się, gdy jej kolega eksperymentował nad nią, wstrzykując jej toksyny roślin, które zmieniły ją w kultowy czarny charakter. Używa swoich mocy do tego, co uważa za słuszne. Lata po tym, jak toczyła boje z Batmanem, powraca jeszcze silniejsza. W ostatnich odcinkach 2. sezonu sugerowano debiut tej postaci.

Wcześniej informowano, że w 3. sezonie pojawią się też postacie Marquis Jet (Nick Creegan) oraz Renee Montoya (Victoria Caragena). W obsadzie powracają Rachel Skarsten, Meagan Tandy, Nicole Kang i Camrus Johnson.

Batwoman - premiera 3. sezonu prawdopodobnie jesienią 2021 roku.