Creed 3 - Michael B. Jordan zadebiutuje jako reżyser?

Creed: Narodziny legendy i Creed 2 to filmy, w których Sylvester Stallone powraca na ekrany jako Rocky Balboa. W pierwszej odsłonie serii do Filadelfii przyjeżdża młody Adonis Creed (w głównej roli Michael B. Jordan). Jest synem Apolla, niegdyś zaciekłego rywala i jednocześnie wielkiego przyjaciela Rocky’ego. Młody mężczyzna nigdy nie poznał ojca, ale boks niewątpliwie ma we krwi. Pod okiem Rocky'ego staje się mistrzem tej dyscypliny.

Od jakiegoś czasu wiemy o planach na zrealizowanie trzeciej części. Portal Deadline w opublikowanym raporcie poświęcił wzmiankę o tym, że Michael B. Jordan jest rozważany w roli reżysera trzeciej odsłony. Należy również zauważyć, że studio ani Jordan nie ogłosili żadnego oficjalnego komunikatu. Zdanie poświęcone tej informacji na Deadline ma jednak charakter spekulatywny i nie jest to jeszcze informacja w żadnym wypadku pewna. Gdyby Jordan oficjalnie jednak potwierdził, że oprócz grania głównej roli stanie także za kamerą, byłby to jego reżyserski debiut.

fot. materiały prasowe