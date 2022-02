David Lynch w obsadzie nowego filmu Stevena Spielberga. The Fabelmans będzie ich pierwszą współpracą

Fot. Imdb

David Lynch dołączył do obsady filmu The Fabelmans. To nowe widowisko Stevena Spielberga, reżysera i producenta, znanego z takich produkcji jak West Side Story czy Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki. Jego najnowsze dzieło ma być po części autobiograficzne i opierać się w dużej mierze na dzieciństwie autora i dorastaniu w Arizonie. Universal Pictures zaplanowało premierę na listopad 2022 roku, w okolicach Święta Dziękczynienia.

Rola Davida Lyncha w filmie The Fabelmans pozostaje pilnie strzeżoną tajemnicą. Artysta jest utalentowanym reżyserem, który pracował między innymi nad takimi projektami jak Blue Velvet, Miasteczko Twin Peaks i Człowiek słoń. Wygląda na to, że najnowszy film Stevena Spielberga będzie pierwszą współpracą słynnych twórców na planie.

David Lynch dołącza do obsady złożonej z takich aktorów jak Michelle Williams, Seth Rogen, Paul Dano, Julia Butters i Gabriel LaBelle. Michelle Williams i Paul Dano prawdopodobnie wcielą się w postacie wzorowane na rodzicach reżysera. W The Fabelmans zagrają też Judd Hirsch, Sam Rechner, Oakes Fegley, Chloe East, Julia Butters, Jeannie Berlin, Robin Bartlett, Jonathan Hadary i Isabelle Kusman.

Scenariusz do The Fabelmans napisał Steven Spielberg we współpracy z Tonym Kushnerem. Pracowali już ze sobą w przeszłości, między innymi nad filmem Monachium z 2005 roku.

