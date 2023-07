Ile lat ma mieć nowy Superman? James Gunn odpowiada

fot. Netflix

Wiek nowego Syna Kryptona jest głównym tematem spekulacji od czasu, gdy ogłoszono, że Henry Cavill nie zagra w Superman: Legacy, ponieważ film ma ukazać „wcześniejszą część życia Supermana”.

Nowy Superman – wiek Syna Kryptona

Na BlueSky Social James Gunn potwierdził, że nowy Superman będzie w tym samym wieku, co następca Cavilla, David Corenswet. Biorąc pod uwagę, że zdjęcia do Superman: Legacy rozpoczną się w pierwszej połowie 2024 roku, a Corenswet skończył 31 lat 8 lipca, oznacza to, że Superman będzie miał 31 lat.

Dla porównania, Henry Cavill ma obecnie 40 lat. Jednak kiedy Corenswet rozpocznie zdjęcia w przyszłym roku, będzie starszy niż Cavill w trakcie kręcenia Człowieka ze stali (aktor miał 29 lat podczas produkcji).

Jeszcze przed obsadzeniem Corensweta do tej roli, raporty sugerowały, że Clark Kent z rebootu DC będzie miał 25 lat. Gunn wkrótce postawił sprawę jasno – „Wszystko, co (on) powiedział, to, że Superman był młodszy niż po czterdziestce”. Te wyjaśnienie nie tylko potwierdza przedział wiekowy Corensweta, ale także dyskwalifikuje Cavilla.

Superman: Legacy ma planowaną datę premiery na 11 lipca 2025 roku.