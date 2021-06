Szybcy i wściekli 9 - wszystko, co wiemy o filmie [BILETY, OBSADA, OPIS]

fot. materiały prasowe

Szybcy i wściekli 9 to jeden z najbardziej oczekiwanych filmów 2021 roku. Trudno się dziwić, skoro każda część bije rekordy popularności, a widzowie są zachwyceni szalonymi popisami kaskaderskimi, które można zobaczyć na ekranie. Konwencja przegiętych, często zaprzeczających prawom grawitacji scen akcji w połączeniu z rodzinnymi wartościami to najważniejsze elementy składowe serii. Każdy fan czeka z niecierpliwością na kolejną część. Szybcy i wściekli 9 to film stworzony do oglądania na dużym ekranie.

Film miał już premierę w kilkunastu krajach świata, w których zebrał dobre opinie. Do dnia 18 czerwca 2021 roku zarobił aż 270,6 mln dolarów. Wszystko więc wskazuje na to, że Szybcy i wściekli 9 osiągną wyniki zbliżone do tych sprzed pandemii, a widzowie przełamią lęk i wybiorą się do kin w różnych częściach globu. Premiera w Polsce już 25 czerwca.

Szybcy i wściekli 9 – bilety

Multikino ogłosiło, że wystartowała przedsprzedaż biletów na premierowy tydzień, czyli od 25 czerwca do 1 lipca 2021 roku. Bilety można nabyć w kasie każdego kina sieci, przez www.multikino.pl oraz aplikację na telefon. Seanse filmu Szybcy i wściekli 9 są wyłączone z rezerwacji.

Szybcy i wściekli 9 – o czym film?

Główny bohater Dominic (Vin Diesel) prowadzi spokojne życie z Letty (Michelle Rodriguez) i ze swoim synem Brianem. Jednak nadal czyhają na niego różne niebezpieczeństwa. W dziewiątej części serii Szybcy i wściekli Dominic będzie musiał zmierzyć się z duchami własnej przeszłości. Jego ekipa znów połączy siły, żeby pokonać wroga – doskonałego kierowcę Jacoba Toretto (John Cena), który jest bratem Dominica skłóconym z nim od wielu lat.

Szybcy i wściekli 9 – zwiastun i fragmenty

Szybcy i wściekli 9 – galeria

Szybcy i wściekli 9

Szybcy i wściekli 9 – obsada

Główna obsada w najnowszej odsłonie to: Vin Diesel, John Cena, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Helen Mirren oraz Charlize Theron. Ważnym dodatkiem jest Sung Kang, który po latach powraca jako Han.

Lubisz serię Szybcy i wściekli? Sprawdź swoją wiedzę w quizach.