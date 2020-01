Berlinale 2020: Szarlatan Agnieszki Holland i serial Chazelle'a z Kulig w programie

Berlinale 2020 zbliża się wielkimi krokami. W ramach tegorocznej, 70. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie zostaną wyświetlone produkcje wzbudzające zainteresowanie na całym świecie. Są wśród nich film Szarlatan w reżyserii Agnieszki Holland, tworzony w koprodukcji czesko-irlandzko-polsko-słowackiej obraz opowiadający historię słynnego uzdrowiciela Jana Mikoláška, którego zdolności były powszechnie cenione wśród przywódców państw Europy. Jego pacjentem był choćby premier i późniejszy prezydent Czechosłowacji, Antonín Zápotocký, po którego śmierci Mikolášek został pozbawiony majątku i praw obywatelskich w ramach głośno komentowanego procesu. Produkcja zostanie wyświetlona w ramach pokazów specjalnych.

Wielu rodzimych odbiorców czeka także na serial The Eddy, którego reżyserem jest twórca filmów Whiplash, La La Land i Pierwszy człowiek, Damien Chazelle. W tej historii niedoszłego pianisty jazzowego Elliota Udo, który ostatecznie został współwłaścicielem klubu muzycznego w centrum Paryża, zagrała m.in. Joanna Kulig, której na ekranie partnerować będą również André Holland, Amandla Stenberg i Tahar Rahim. The Eddy zostanie wyemitowany w ramach sekcji Berlinale Series.

Wśród innych wartych uwagi produkcji w sekcji pokazów specjalnych zostaną wyświetlone także m.in.:

Z kolei w kategorii Berlinale Series pokazane zostaną również m.in. długo wyczekiwany, niemieckojęzyczny serial Freud, przygotowana dla stacji AMC produkcja Dispatches from Elsewhere w reżyserii i z główną rolą Jasona Segela, współtworzona przez Cate Blanchett australijska seria Stateless czy realizowany do spółki przez BBC i HBO Max projekt Trigonometry.

Tegoroczna edycja Berlinale odbędzie się w dniach 20 lutego - 1 marca.