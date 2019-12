Najlepsze filmy akcji 2019 roku (lista aktualizowana)

W miarę upływu 2019 roku kompletujemy listę najlepszych filmów akcji, które były emitowane w polskich kinach. Z każdego miesiąca wybieramy naszym zdaniem najlepsze tytuły i regularnie dodajemy je do tego artykułu. W ten oto sposób ostatecznie powstanie pełna lista filmów. W artykule nie ma kina komiksowego, które dostanie osobny tekst. Skupiamy się więc na kinie akcji w bardziej tradycyjnym stylu, w którym rządzą popisy kaskaderskie.

Najlepsze filmy akcji 2019 roku

Chad Stahelski ponownie to zrobił, tylko lepiej i efektowniej. Trzecia część serii z Keanu Reevesem to prawdziwa symfonia kina akcji, która zachwyca popisami kaskaderskimi i zdumiewa. Fenomenalnie nakręcone walki i starcia oraz świetny dobór obsady na czele z Markiem Dacascosem w roli przeciwnika Johna oraz duetem z indonezyjskiej serii Raid. Nie zabrakło rozbudowania mitologii świata Johna Wicka oraz wprowadzenia do kolejnej części. To rozrywka, jakiej fani gatunku oczekują.

Pierwszy spin-off serii daje dokładnie to, czego oczekujemy: szaloną, zaprzeczającą prawom grawitacji akcję, która staje się wesołą, angażującą i pozytywną rozrywką. Nie brak wszystkich zalet serii: tematyka rodziny, zwariowane sceny akcji, ładne samochody, ale tym razem reżyser David Leitch poszedł krok dalej. Obok tego stworzył fenomenalne sceny walki, które świetnie wykorzystują postacie i ich umiejętności. Do tego mamy Idrisa Elba w roli charyzmatycznego czarnego charakteru oraz zapowiedź wielkiego złego, który niewątpliwie odegra rolę w przyszłości.

Widowisko Roberta Rodrigueza nie miało szczęścia w kinach, a szkoda, bo to kawał dobrego filmu akcji w klimacie sci fi. Tytułowa Alita jest wojowniczką, więc to właśnie z nią są związane efektowne akcje, walki i wszystkie najbardziej efekciarskie momenty. A poza tym to naprawdę dobry film rozrywkowy ze świetnie wykorzystaną technologią.

Wielkie gwiazdy kina kopanego razem na ekranie: Scott Adkins, Michael Jai White, Tony Jaa, Iko Uwais i Tiger Hu Chen to talenty, które mają czas, by wybrzmieć. Fabularnie jest to rzecz banalnie prosta i często okrutnie sztampowa, ale nie dlatego wyróżniamy ten film. Po prostu mamy tutaj świetny popis sceny walk w wykonaniu wymienionych aktorów, którzy w widowiskowych pojedynkach pokazują wszystko to, za co fani gatunku uwielbiają oglądać ich na ekranie. W swoim gatunku to kino warte wyróżnienia.

Kolejny film akcji Scotta Adkinsa tworzony na rynek DVD. Jeśli jesteście fanami tego aktora kina kopanego i przymknięcie oko na pewne sztampowe rozwiązania, jest to kapitalna rozrywka dla fanów gatunku. Tym razem Adkins wciela się w twardego zbira, który wychodzi z więzienia, by zemścić się na ludziach, którzy go wrobili. Proste, prawda, ale z uwagi na klimat brytyjskich gangsterów oraz kapitalne i ekstremalne brutalne sceny walk, jest to rzecz zaskakująco satysfakcjonująca. Jedna z lepszych pozycji Adkinsa w ostatnich latach.