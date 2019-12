Najlepsze filmy 2019 roku [lista aktualizowana]

Najlepsze filmy 2019 roku wg naEKRANIE.pl to lista powstająca na podstawie produkcji, które były emitowane w polskich kinach lub są dostępne w VOD. Z każdego miesiąca wybieramy naszym zdaniem najlepsze pozycje i regularnie dodajemy je do tego artykułu. W ten oto sposób ostatecznie powstanie pełna lista filmów.

Każda strona artykułu to poszczególny miesiąc. Oto najlepsze filmy 2019 roku.

NAJLEPSZE FILMY 2019 - STYCZEŃ

Kto by pomyślał, że film z serii Transformers będzie można bez wyrzutów sumienia uplasować na liście najlepszych filmów roku. A taka jest sytuacja właśnie ze spin-offem o Bumblebee. Travis Knight, reżyser znany z animacji Kubo and the Two Strings, tworzy coś, co można nazwać w pewnym sensie rebootem serii. Jest tutaj dużo nostalgii i hołdu do animacji z lat 80. oraz klimatu inspirowanego kinem familijnej Spielberga z tego samego okresu. Mamy więc przyjaźń Bumblebee z dziewczyną, która staje się sercem opowieści. Mamy więc scenariusz z wciągającą historią, którą jest prosta, ale mądra, efektowna, pełna akcji, poruszająca i czasem nawet zabawna. Wszystko jednak stoi na zupełnie innym poziomie niż poprzednie odsłony w reżyserii Michaela Baya. Jeśli lubiliście przygodowe filmy science fiction w lat 80., Bumblebee porwie Was i pozostawi w pozytywnym nastroju.

Zanim poznaliście bohaterów serialu Narcos, w Kolumbii spokojny żywot wiodła rodzina z plemienia Wayúu. Cofamy się więc w przeszłość, do nieskażonego cywilizacją, dziewiczego świata, w który zupełnie niepozornie wkraczają narkotyki. To malowniczy portret rzeczywistości, która pod naporem czyhającego za każdym rogiem zła musi się załamać. Świętość tradycji miesza się tu z chłodną, ekonomiczną kalkulacją. Powstaje pytanie: czy w tym zderzeniu podejść nie zagubił się człowiek?

Filmowy portret amerykańskiego polityka o charyzmie morsa i finezji nosorożca, który przez pewien czas był najpotężniejszym człowiekiem na świecie. Obraz Adam McKay'a jedzie po bandzie, przebija czwartą ścianę i bawi się konwencją. Jest komiczny, a zarazem przerażający. To kolejny film reżysera, w którym nudny temat przedstawiono w niezwykle atrakcyjny sposób.

Film oparty na książce pod tym samym tytułem. Oto historia czarnoskórej nastolatki, przez której oczy obserwujemy tragedie i jej pokłosie. Gdy biały policjant zabija jej bezbronnego kolegę, wybucha piekło. Twórcy bynajmniej nie podchodzą do tematu jednostronnie, by pokazać, jak to biali w Stanach Zjednoczonych są źli. Jest to bowiem historia uniwersalna, która stara się pokazać szerszą perspektywą na problem i przeanalizować go z różnych stron. Nie ma tutaj wniosków, że tylko biały jest winny, czy tylko czarnoskórzy są winni. Głębia historia i gigantyczne emocje akcentowane przez Amandę Stenberg na długo zapadają w pamięć.

Polski dramat o problemie alkoholizmu wśród kobiet. Być może na pierwszy rzut oka taki opis brzmi pretensjonalnie, ale nic bardziej mylnego! Kinga Dębska (Moje córki krowy) kapitalnie łączy poważny, przejmujący i często poruszający emocje temat z mądrym jego ukazaniem i okazjonalnie oddechem dla widza w postaci scen humorystycznym. Efekt tego taki, że film potrafi opowiedzieć historię, która ciekawi, jest dobrze zagrana (Maria Dębska, Dorota Kolak i Agata Kulesza) i daje do myślenia nad czymś, co jest obecne w polskiej rzeczywistości. Dobre i poruszające kino.

