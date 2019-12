Najlepsze horrory 2019 roku (lista aktualizowana)

Najlepsze horrory 2019 roku wg naEKRANIE.pl to lista powstająca na podstawie produkcji, które były emitowane w polskich kinach lub są dostępne w VOD. Z każdego miesiąca wybieramy naszym zdaniem najlepsze pozycje i regularnie dodajemy je do tego artykułu. W ten oto sposób ostatecznie powstanie pełna lista filmów.

Oto najlepsze horrory 2019 roku.

Horror Jordana Peele'a, nagrodzonego Oscarem za Uciekaj! nie jest czymś, raczącym widza prostotą, banalnością i tanimi chwytami. To taki film, który szanuje odbiorcę i traktuje go jako osobą aktywnie oglądającą film. Mamy więc fabułę zbudowaną tak, że po seansie będziemy mieć przynajmniej kilka interpretacji historii, symboliki i znaczenia tej opowieści. Nic tu nie jest proste, jednoznaczne i oczywiste. Twórca bawi się konwencją, tworząc napięcie, niepokój i uczucie grozy. Nie straszy czymś prostym, ale raczej wykorzystuje zabiegi wpływające na emocje. Duża w tym zasługa fenomenalnej Lupity N'yongo, która tworzy jedną z najlepszych kreacji 2019 roku.

Kontynuacja komediowego horroru to zabawa konwencją na całego. Sporo zamierzonych absurdów i szaleństw, które mają za zadanie bawić często do łez. Przegięte, z odpowiednimi akcentami emocjonalnymi (aczkolwiek wątek obyczajowy bohaterki jest jego najsłabszym elementem) i delikatnie budowaną grozą w stylu slasherów. Może nie ma za bardzo czego się tu bać, ale jak na film osadzony w tym gatunku, dobrze bawi i staje się przyjemną rozrywką.

Czarno-biały, hipnotyczny i halucynogenny horror w reżyserii Roberta Eggersa, czyli twórcy innej cenionej produkcji - Bajka ludowa z nowej anglii. Tym razem przenosimy się na latarnię morską, a cały strach jest zakorzeniony w tajemniczej potędze natury oraz zakamarkach ludzkiej psychiki - wszystko to tworzy klaustrofobiczne, przerażające wrażenie, które towarzyszy widzowi nawet długo po seansie. Lighthouse to nie tylko jeden z najlepszych horrorów, ale także jeden z najlepszych filmów 2019 roku - spodoba się wszystkim, którzy cenią nieprzeciętność.

Horror, który silnie bazuje na motywie polowania - żeby było zabawniej, największym zagrożeniem dla protagonistki jest jej nowa rodzina. Już po opisie można wyczuć pewne podobieństwa do innej cenionej produkcji z tego gatunku, mianowicie Uciekaj!. I rzeczywiście - akcja jest równie angażująca, na ekranie non stop coś się dzieje, twórcy nie żałują rozlewu krwi, czyniąc film momentami groteskowym, a żeby tego było mało, całość jest doprawiona także ciętym humorem. Na takim seansie nie można się nudzić.

Silnie oddziałujący na psychikę horror Ariego Astera, twórcy Dziedzictwo. Hereditary. Jak sama nazwa wskazuje, tutaj cała akcja rozgrywa się w biały dzień, co sprawia, że my jako widzowie stajemy się jeszcze bardziej zdezorientowani. Zagrożenie nie czai się w mroku, przeciwnie - podchodzi do głównych bohaterów i samo się im przedstawia. Midsommar to film, podczas którego długo zastanawiamy się co tak naprawdę jawi nam się na ekranie - wraz z głównymi bohaterami przeżywamy halucynacje, szok i głębokie przerażenie, odczuwając tę samą bezsilność i niemożność ucieczki. Tutaj nie ma duchów czy zjaw, a cała akcja dotyczy kultu pogańskiego. Film dedykowany jest z całą pewnościom tym, którzy szukają w kinie czegoś kompletnie nietypowego.

Pełzająca śmierć to opowieść prowadzona z dala od motywów paranormalnych czy tajemniczych morderstw - tutaj głównym zagrożeniem jest czający się w piwnicy domu aligator. Już samo to sprawia, że do filmu podejdziemy prawdopodobnie jak do popcorniaka, na którym zwyczajnie można dobrze się bawić. I choć nie jest to produkcja nowatorska czy poszerzająca horyzonty, w istocie można całkiem miło spędzić przy niej czas. Dużo się dzieje, da się podskoczyć w kulminacyjnym momencie - to trochę jak połączenie horroru i kina katastroficznego, co daje ciekawy efekt.

Doktor Sen to must-see dla wszystkich fanów produkcji Lśnienie. Tym razem śledzimy losy Danny'ego Torrance'a, który był obecny w przerażającym hotelu Panorama jako dziecko i który do dziś nie może pogodzić się z demonami przeszłości. Film jest sequelem produkcji Kubricka, ale także bazuje na książkowym pierwowzorze Stephena Kinga. Najważniejsze jednak, że wcale nie trzeba znać oryginalnej powieści, by odnaleźć się w zaprezentowanych na ekranie wydarzeniach. To historia pełna akcji, dylematów psychologicznych i silnych emocji.