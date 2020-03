HBO GO - nowości na kwiecień 2020. Pełna lista filmów i seriali

HBO GO prezentuje listę nowości jeśli chodzi o filmy i seriale na kwiecień 2020. Wiele z nowych propozycji zapowiada się interesująco, a powracające tytuły podsycają atmosferę oczekiwania wśród fanów. W tym trudnym dla wszystkich momencie zobaczymy między innymi kolejne sezony znanych i lubianych seriali oraz wiele odcinkowych nowości - w tym oczekiwana premiera dwóch sezonów Mayans M.C., czyli kontynuacji nagradzanego serialu Synowie Anarchii.

W nadchodzącym miesiącu do serwisu trafi serial a podstawie bestsellerowej powieści, której autorem jest Wally Lamb - To wiem na pewno. Będzie to rodzinna saga przedstawiająca dwie równoległe historie życia braci bliźniaków, w rolę których wcielił się trzykrotnie nominowany do Oscara Mark Ruffalo. W HBO GO nie zabraknie też filmowych hitów. W kwietniu pojawią się m.in: Pewnego razu... w Hollywood, Zła edukacja oraz Przemytnik.

Obsesja Eve - 3. sezon

HBO GO w kwietniu 2020