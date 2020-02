Złote Maliny 2020: Nominacje. Oto najgorsze filmy roku

Złote Maliny 2020 to antynagrody przyznawane dla najgorszych filmów minionego roku. Zazwyczaj wręczenie tego wątpliwego wyróżnienia przypada na dobę przed Oscarami, co stanowi świetną przeciwwagę dla najlepszych produkcji roku. Jednak tym razem na dzień przed Galą Akademii Filmowej, poznaliśmy dopiero nominowanych do Złotych Malin.

Wśród nominowanych do Najgorszego Filmu jest produkcja Koty, która w oczach wielu krytyków jest faworytem w tej kategorii. Wśród aktorskich kategorii nie brakuje takich artystów jak David Harbour, James Franco czy Anne Hathaway. Zobaczcie pozostałych nominowanych we wszystkich kategoriach.

Złote Maliny 2020 - nominacje:

NAJGORSZY FILM

Koty

The Fanatic

The Haunting of Sharon Tate

Tyler Perry’s a Madea Family Funeral

Rambo: Last Blood

NAJGORSZA AKTORKA

Hilary Duff, The Haunting of Sharon Tate

Anne Hathaway, Oszustki, Serenity

Francesca Hayward, Koty

Tyler Perry (jako Medea), Tyler Perry’s a Madea Family Funeral

Rebel Wilson, Oszustki

NAJGORSZY AKTOR

James Franco, Zeroville

David Harbour, Hellboy

Matthew McConaughey, Serenity

Sylvester Stallone, Rambo: Last Blood

John Travolta, The Fanatic, Trading Paint

NAJGORSZY AKTOR DRUGOPLANOWY

James Corden, Koty

Tyler Perry, Tyler Perry’s a Madea Family Funeral (jako Joe)

Tyler Perry, Tyler Perry’s a Madea Family Funeral (jako Uncle Heathrow)

Seth Rogen, Zeroville

Bruce Willis, Glass

NAJGORSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA

Jessica Chastain, X-Men: Mroczna Phoenix

Cassi Davis, Tyler Perry’s a Madea Family Funeral

Judi Dench, Koty

Fenessa Pineda, Rambo II

Rebel Wilson, Koty

NAJGORSZA EKRANOWA DRUŻYNA

Dowolne pół-koty, pół-ludzie, Koty

Jason Derulo i wynaturzony brzuch w CGI, Koty

Tyler Perry i Tyler Perry (lub Tyler Perry), Tyler Perry’s a Madea Family Funeral

Sylvester Stallone i jego bezsilna wściekłość, Rambo: Last Blood

John Travolta i każdy scenariusz, który akceptuje

NAJGORSZA REŻYSERIA

Fred Durst, The Fanatic

James Franco, Zeroville

Adrian Grunberg, Rambo: Last Blood

Tom Hooper, Koty

Neil Marshall, Hellboy

NAJGORSZY REMAKE, RIP-OFF (zrzynka) LUB SEQUEL

X-Men: Mroczna Phoenix

Godzilla II: Król Potworów

Hellboy

Tyler Perry’s a Madea Family Funeral

Rambo: Last Blood

NAJGORSZY SCENARIUSZ

Koty, Lee Hall, Tom Hooper

The Haunting of Sharon Tate, Danial Farrands

Hellboy, Andrew Cosby

Tyler Perry’s a Madea Family Funeral, Tyler Perry

Rambo: Last Blood, Matthew Cirulnick, Sylvester Stallone

NAGRODA ODKUPIENIA

Eddie Murphy, Nazywam się Dolemite

Keanu Reeves, John Wick 3, Toy Story 4

Adam Sandler, Nieoszlifowane diamenty

Jennifer Lopez, Ślicznotki

Will Smith, Aladyn