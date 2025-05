Najlepsze książki 2025 roku [lista aktualizowana]

Vesper

Najlepsze książki 2025 roku to artykuł, w którym przez rzez cały 2024 rok będziemy kompletować listę najlepszych książek, które pojawiły się w Polsce w sprzedaży. Z każdego miesiąca wybieramy najlepsze powieści, zbiory opowiadań i inne pozycje literackie, po czym regularnie dodajemy je do tego artykułu. Przede wszystkim będą to nowości, ale nie wykluczamy, że od czasu do czasu pojawią się także wznowienia - jeśli tylko będą tego warte, w interesujący sposób wydane lub od dawna nie gościły w księgarniach.

W ten oto sposób ostatecznie powstanie pełna lista najlepszych książek 2025 roku w oczach redakcji i współpracowników.

Najlepsze książki 2025 roku - STYCZEŃ

Brenda Navarro - Prochy w ustach

Rozciągnięta między Meksykiem a Hiszpanią osobista i na wskroś realistyczna opowieść młodej dziewczyny o samobójstwie brata i świecie, który pechowo urodzonym nie daje żadnym szans

NASZA RECENZJA

Źródło: ArtRage

Zbigniew Jankowski - Wilczym śladem. Historia powstania gry Wiedźmin 3

Wilczym śladem. to świetna propozycja nie tylko dla fanów Wiedźmina 3, ale też dla wszystkich osób, które chciałyby zajrzeć za kulisy gamedevu lub rozważają karierę w tej branży.

NASZA RECENZJA

Źródło: Gamebook

Stanisław Grzesiuk - Trylogia bez cenzury

Trylogia bez cenzury została wydana bardzo ładnie, zgodnie z modnym ostatnimi czasy trendem. Z barwionych brzegów patrzy na nas sam Grzesiuk. Mimo sporej objętości tom jest dość lekki. Jeśli zawiedzie czytelnika pod względem treści, to będzie ozdobą biblioteczki.

NASZA RECENZJA

Źródło: Prószyński i S-ka

Najlepsze książki 2025 roku - LUTY

Hanna Szczukowska-Białys - Oćma

Oćma to mozaika wątków, przeplatających się nawzajem i mocno ze sobą powiązanych. To naprawdę znakomicie opowiedziana historia, wciągająca, żonglująca emocjami czytelnika i dająca satysfakcjonujące zakończenie z nutą niepokoju w tle.

NASZA RECENZJA

Źródło: SQN

Lal Behari Day - Opowieści ludowe Bengalu

Lektura Opowieści ludowych Bengalu będzie przyjemnością dla miłośników literatury i kultury Indii, szczególnie tych, którzy pragną zanurzyć się w unikalnym świecie bengalskich wierzeń i tradycji. Nie wiem, czy to kwestia tłumaczenia, czy doboru opowieści, ale myślę, że ten tom będzie jednym z moich ulubionych.

NASZA RECENZJA

Źródło: Replika

Torgny Lindgren - Przepis doskonały

Szalona opowieść o potrzebie pisania, powojennej Szwecji, pamięci i poszukiwaniach idealnej pölsy, tradycyjnego dania z mięsa i ziemniaków.

NASZA RECENZJA

Źródło: ArtRage

Feliks W. Kres - Cykl Zjednoczone Królestwa

Twórczość Kresa bardzo wyróżnia się na tle dość prostych, żeby nie powiedzieć poprawnych rzemieślniczo książek fantasy, które są współcześnie wydawane. W tym właśnie tkwi i siła, i słabość.

Recenzja Piekła i Szpady

Recenzja Klejnotu i Wachlarza

Recenzja Strażniczki Istnień

Jill Burke - Jak być renesansową kobietą

Jak być renesansową kobietą to bardzo ciekawa przekrojowa pozycja poruszająca różne aspekty życia płci pięknej w renesansie. Jeśli szukacie czegoś, co da Wam solidną dawkę wiedzy, a przy tym nie będziecie mogli oderwać się od lektury, ta książka jest dla Was.

NASZA RECENZJA

Źródło: Znak

Barbara Kingsolver - Biblia jadowitego drzewa

Biblia jadowitego drzewa to kolejna, niezwykła powieść z dorobku Barbary Kingsolver. Jest to książka trudna, wielowymiarowa, poruszająca bardzo ciężkie tematy społeczne i religijne. Bez wątpienia warto dać jej szansę i zmierzyć się zarówno z pokaźną objętością, jak i problematyką.

NASZA RECENZJA

Źródło: Albatros

Camille de Peretti - Nieznajoma z portretu

Camille de Peretti, inspirując się historią jednego z zaginionych przez wiele lat obrazów Gustava Klimta, stworzyła misterną opowieść, w której w zaskakujący sposób splatają się losy kilku osób. Napisana z rozmachem Nieznajoma z portretu wciąga niczym najbardziej intrygujący kryminał.

NASZA RECENZJA

Źródło: Albatros