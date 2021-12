Fot. Materiały prasowe

Kończy się rok 2021, czyli czas na podsumowania filmowe! Do czerwca raczej nie byliśmy rozpieszczani pod względem premier - głównie ze względu na panującą pandemię i zamknięte kina. Jednak druga połowa roku obfitowała w wiele bardzo ciekawych i dobrych jakościowo tytułów.

Stworzyliśmy dla Was listy z najlepszymi filmami, serialami i grami z ostatnich dwunastu miesięcy. W poniższym zestawieniu przygotowaliśmy najlepsze filmy animowane 2021 roku, wśród których trafiły się zarówno produkcje Disneya, jak i ciekawe projekty platform streamingowych. Od razu zaznaczę, że brak Zabij to i wyjedź z tego miasta na liście oznacza, że zaliczamy tę produkcję do innego rankingu - najlepszych polskich filmów.

Najlepsze filmy animowane 2021 roku

Animacja Netflixa od producentów kultowego już filmu Spider-Man Uniwersum. Projekt opowiada o tytułowej rodzinie, która chce po raz ostatni wyruszyć razem w podróż, gdy Katie Mitchell udaje się na studia. Podróż naszej nietypowej familii przerywa niespodziewanie... bunt robotów. Okazuje się, że Mitchellowie stają się ostatnią nadzieją ludzkości.

Jedna z kilku animacji Disneya w zestawieniu. Tym razem twórcy przenoszą akcję do nadmorskiej, włoskiej miejscowości. Bohaterami produkcji są dwa podwodne stwory, które po wyjściu na ląd zamieniają się w ludzi, jednak muszą unikać kontaktu z wodą, aby nie straszyć mieszkańców miasteczka. Tym samym odkrywają uroki ludzkiego życia oraz wszelkie zagrożenia, które kryją się za rogiem.

Nagrodzona Oscarem animacja Disneya, która miała swoją premierę na świecie w 2020 roku, ale do Polski trafiła w 2021, dlatego znajduje się w tym zestawieniu. To opowieść o muzyku jazzowym, Joe Gardnerze, który otrzymuje wielką szansę na zagranie w jednym z najbardziej znanych klubów w Nowym Jorku. Niestety, ulega wypadkowi, po którym trafia do krainy, gdzie dusze szkolą się i nabywają osobowości, zanim trafią na Ziemię. W trakcie swojej przygody Joe ponownie odnajduje radość z życia.

Pierwsza animacja Disneya, która skupia się na postaci z Azji Południowo-Wschodniej. Akcja produkcji dzieje się w krainie składającej się z kilku skonfliktowanych ze sobą królestw, które podzieliła pewna katastrofa. Tytułowa bohaterka zbiera bandę wyrzutków, aby ocalić swój świat. Pomaga jej w tym ostatni żyjący smok, który jednak nie okazuje się tak majestatycznym i potężnym stworzeniem, jak Raya sobie wyobrażała.

Anime Netflixa ze świata Wiedźmina. Tym razem produkcja nie skupiła się na losach Geralta z Rivii, ale na przygodach młodego Vesemira, przyszłego mentora głównego bohatera sagi. Vesemir został łowcą potworów, aby wyrwać się z biedy, gdy pracował jako służący na szlacheckim dworze. Gdy nowy, dziwny potwór zaczyna terroryzować targane politycznymi sprawami królestwo, nasz wiedźmin musi zmierzyć się z demonami swojej przeszłości.

Piękna animacja z bardzo dobrą muzyką, czyli coś, do czego Disney nas przyzwyczaił. Produkcja opowiada o rodzinie, która zamieszkuje magiczne domostwo. Każdy z członków familii dysponuje unikatową mocą, dzięki której może pomagać okolicznym mieszkańcom. Główna bohaterka, Mirabel, nie otrzymała żadnego daru i czuje się wyrzutkiem wśród wyjątkowych ludzi. Jednak pewnego dnia, to właśnie od niej będzie zależeć przyszłość rodziny.

Film Netflixa finalizujący historię z trzech seriali platformy. W produkcji bohaterowie Arkadii muszą zmierzyć się z członkami Mrocznego Zakonu, którzy używają magii, aby przywoływać starożytnych tytanów grożących zniszczeniem świata.

Animacja oparta na kultowym komiksie o losach Mrocznego Rycerza, Długie Halloween. W zestawieniu połączyliśmy od razu dwie części produkcji, które miały premierę w 2021 roku i składają się na spójną historię. W filmie Batman łączy siły z prokuratorem Harveyem Dentem i porucznikiem Gordonem, aby złapać seryjnego mordercę uderzającego tylko w święta. Przy okazji produkcja przedstawia genezę kultowego złoczyńcy, Dwie Twarze.

Animacja o Mrocznym Rycerzu, która łączy opowieść superbohaterską z kinem kun fu. Akcja filmu została osadzona w latach 70. Batman łączy w produkcji siły z Lady Shivą, Richardem Dragonem oraz Bronze Tigerem w poszukiwaniach tajemniczej relikwii, która mogła mieć coś wspólnego ze śmiercią ich mistrza.

Animacja Foxa skupiająca się na temacie nowych technologii. Bohaterem produkcji jest Barney. Chłopiec jako ostatni ze wszystkich dzieci w jego okolicy otrzymuje robota, który staje się jego "najlepszym przyjacielem". Barney nazywa go Ron. Okazuje się, że robot jest wadliwy. To powoduje, że firma postanawia wycofać roboty ze sprzedaży. Bohaterowie, uciekając przed wysłannikami korporacji, wyruszają w szaloną przygodę, która sprawi, że odkryją prawdziwe znaczenie słowa "najlepszy przyjaciel"

Ostatnia na liście animacja od DC. Bohaterem produkcji jest Barry Allen aka Flash. Szkarłatny Sprinter z pomocą Speed Force przenosi do czasów II Wojny Światowej. Tam spotyka pierwszą drużynę herosów Justice Society of America, która walczy z nazistami. W jej skład wchodzą Wonder Woman, Hourman, Black Canary, Hawkman, Steve Trevor i Flash, Jay Garrick.

Filmowa wersja popularnego serialu dla dzieci. Ryder i jego drużyna bohaterskich szczeniaków nadal stoi na straży Adventure City, jednak na drodze staje im rywal - Humdinger, który zostaje burmistrzem miasta. Nasi bohaterowie wyruszają na najniebezpieczniejszą misję jak do tej pory.

