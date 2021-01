Seriale 2021 - daty premier seriali. Kalendarz na zimę-wiosnę

fot. David Bukach / TNT

Seriale 2021 - nowe seriale i powroty popularnych tytułów. W okresie zima-wiosna nie zabraknie wielu interesujących produkcji, które po raz pierwszy będziemy mogli obejrzeć na małym ekranie. W nadchodzących miesiącach dostaniemy również szansę, by powrócić do znanych i lubianych produkcji, których nowe odsłony zadebiutują w stacjach telewizyjnych i na platformach streamingowych. Z uwagi na pandemię koronawirusa i przerwy w produkcji, wiele seriali dopiero w tym okresie będzie miało swoją opóźnioną premierę. Zobaczcie, jakie nowe i powracające tytuły obejrzymy zimą i wiosną 2021.

Poniżej prezentujemy wam aktualizowany kalendarz premier. Nowe seriale oraz powracające tytuły znajdziecie w tabelach na konkretny miesiąc, w którym dana produkcja będzie mieć premierę. W przypadku seriali trafiających na platformę Netflix daty premier dla Polski są te same.

Seriale 2021 - styczeń

Seriale 2021 - luty

Seriale 2021 - marzec

Seriale 2021 - premiery wiosną

Evil - sezon 2, CBS

New Amsterdam - sezon 3, NBC

Brooklyn 9-9 - sezon 8, NBC

Turbulencje - sezon 3, NBC

Law & Order: Organized Crime, NBC

Young Rock, NBC

Good Girls - sezon 4, NBC

Housebroken, Fox

Supergirl - sezon 6, The CW

Kung Fu, The CW

The Republic of Sarah, The CW

Dynastia - sezon 4, The CW

Legends of Tomorrow - sezon 6, The CW

In the Dark - sezon 2, The CW

Miasteczko South Park - sezon 24, Comedy Central

Kamp Koral: SpongeBob’s Under Years, Paramount+

Dziewczyna z doświadczeniem - sezon 3, Starz

Are You Afraid of the Dark? - sezon 2, Nickelodeon

City So Real, National Geographic

Van Helsing - sezon 5, Syfy

The Astronauts, Nickelodeon

Saints & Sinners - sezon 5, Bounce