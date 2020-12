To właśnie miłość - świąteczny quiz. Jak dobrze pamiętasz film?

fot. Universal Pictures

To właśnie miłość to jeden z tych filmów, których nie może zabraknąć podczas Świąt Bożego Narodzenia. Ta komedia romantyczna opowiada kilka różnych miłosnych historii doprawionych angielskim humorem. Imponuje w niej bardzo dobra warstwa muzyczna i świetnie dobrane piosenki. To też jeden z tych filmów, z których niektóre sceny weszły do popkultury lub stały się memami.

W filmie wyreżyserowanym przez Richarda Curtisa, który napisał również do niego scenariusz, wystąpiła śmietanka brytyjskich aktorów i aktorek. Zagrali m.in. Alan Rickman, Colin Firth, Hugh Grant, Liam Neeson i Emma Thompson. W obsadzie znaleźli się również Andrew Lincoln, Billy Bob Thornton, Bill Nighy, Keira Knightley, Chiwetel Ejiofor, Laura Linney, Martin Freeman i Rowan Atkinson.

Przygotowaliśmy dla Was quiz, który sprawdzi jak dobrze pamiętacie film To właśnie miłość. Dowiecie się, ile macie szczęścia w miłości! Gotowi?

To właśnie miłość - QUIZ

