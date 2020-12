Iron Man - quiz dla fanów. Sprawdź, czy masz taką wiedzę, jak Tony Stark

fot. Marvel Studios/Paramount Pictures

Iron Man to pierwszy film z kinowego MCU (Marvel Cinematic Universe), który zapoczątkował w 2008 roku piękną historię całego uniwersum składającego się na chwilę obecną łącznie z 23 filmów. To ta produkcja, która stanowi znakomitą genezę postaci Iron Mana sprawiła, że kino superbohaterskie po raz kolejny odżyło przyciągając do kin miliony widzów i zarabiając miliardy dolarów. W rolę Tony'ego Starka kapitalnie wcielił się Robert Downey Jr., któremu dobrze partnerowała Gwyneth Paltrow. W filmie zagrali również Jeff Bridges, Terrence Howard, Shaun Toub, Clark Gregg i Paul Bettany.

Od początku nad rozwojem MCU czuwa producent Kevin Feige, prezes Marvel Studios. Film wyreżyserował Jon Favreau, który obecnie zajmuje się serialem The Mandalorian. Iron Man otrzymał 2 nominacje do Oscara: za najlepsze efekty specjalne oraz najlepszy montaż dźwięku. Zarobił "tylko" 585 milionów dolarów, ale za to odmienił całe kino superbohaterskie.

Przygotowaliśmy dla was quiz z wiedzy o Iron Manie. Sprawdzi też waszą spostrzegawczość z filmu. Znajdziecie pytania o różnym stopniu trudności, ale nie martwcie się - do zaznaczenia poprawnych odpowiedzi nie potrzebujcie supermocy. Wystarczy dobra pamięć i intelekt, jak u Tony'ego Starka. Na koniec przekonacie się, którym bohaterem jesteście. Włączcie rockowo-metalową muzykę, bo czas na podniebną przejażdżkę!

