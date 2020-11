Piraci z Karaibów: Skrzynia umarlaka - weź udział w quizie albo Davy Jones rzuci Cię Krakenowi!

fot. Disney

Piraci z Karaibów: Skrzynia umarlaka to sequel filmu z 2003 roku, za którego kamerą ponownie stanął Gore Verbinski. Tym razem legendarnym piratem, który czyhał na życie Jacka Sparrowa był Davy Jones (Bill Nighy). Do swoich ról powrócili, jak zwykle fantastyczny Johnny Depp oraz Keira Knightley, Orlando Bloom i Jack Davenport. Film jest pełen humoru i przygody, a także nie zabrakło w nim wielu nawiązań do pierwszej części. Twórców tak poniosła wyobraźnia, że zaowocowało to Oscarem za najlepsze efekty specjalne. Piraci z Karaibów: Skrzynia umarlaka zarobiła ponad miliard dolarów na całym świecie stając się najbardziej dochodowym filmem w 2006 roku.

Przygotowaliśmy dla Was quiz z drugiej części Piratów z Karaibów, który sprawdzi waszą wiedzę z filmu. Weźcie kompas do ręki i łyk rumu dla odwagi, bo kolejna piracka przygoda czeka! Ognia!

QUIZY na naEKRANIE.pl

