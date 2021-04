Król lew - quiz wiedzy. Jak dobrze znasz historię Simby?

Źródło: Disney

Król lew to film-legenda, przez wielu uważany za jedno z najwspanialszych widowisk animowanych w historii kina. Od lat dziewięćdziesiątych wychowują się na nim kolejne pokolenia; w Polsce miłość do tego dzieła została podbudowana okresem popularności VHS. Ten czas znakomicie wpisywał się w familijny przekaz produkcji Disneya. Polacy w latach 90. gromadzili się wspólnie przed telewizorami i magnetowidami, by potem kopię przekazywać kolejnym członkom swojej rodziny sąsiadom, itd. Nie mówiąc już o tłumach w salach kinowych: rodzicach ze swoimi latoroślami czy zorganizowanych grupach szkolnych. Król był zresztą przełomem, animacją w swoim czasie bardzo dojrzałą i nieprzeciętną estetycznie. Remake sprzed dwóch lat, będący odtworzeniem fabuły w hiperrealistycznym CGI, odświeżył legendę oryginału, zbierając zresztą ogromną widownię. Dziś postanowiliśmy zaproponować Wam zabawę - quiz wiedzy. Nie pytamy w nim jednak wyłącznie o fabułę filmu (a właściwie filmów: quiz związany jest z jednym i drugim, są w końcu niemal identyczne), lecz także o kilka dotyczących go szczegółów - nie chcieliśmy, żeby było zbyt łatwo (tego klasyka zna przecież niemal każdy).

Powodzenia!