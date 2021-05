Mission: Impossible II - quiz dla fanów. Czy okaże się niewykonalną misją?

fot. Paramount Pictures

Mission: Impossible 2 to druga część słynnej franczyzy z Tomem Cruisem w roli głównej, która trafiła do kin w 2000 roku. Fani pierwszego filmu musieli czekać na tę kontynuację aż 4 lata. Za kamerą stanął John Woo, a w obsadzie znaleźli się Thandiwe Newton, Dougray Scott, Brendan Gleeson, Richard Roxburgh, a nawet Anthony Hopkins. Do swojej roli oprócz Toma Cruise'a powrócił też Ving Rhames.

W pierwszej wersji filmu Mission: Impossible 2 miał trwać 3,5 godziny, ale wytwórnia Paramount Pictures kazała reżyserowi skrócić go do dwóch godzin. To może wyjaśniać dziury fabularne oraz brak rozwoju postaci, za które produkcja była krytykowana. Natomiast chwalono widowiskową akcję, gdzie Tom Cruise oczywiście sam wykonywał wiele kaskaderskich scen. Zaliczyć do nich możemy jego wspinaczkę (z linami usuniętymi cyfrowo) po skałach kanionu czy przedzieranie się przez płomienie na motorze. Również scena, w której główny bohater niemal zostaje dźgnięty w oko była kręcona z prawdziwym nożem. Mission: Impossible 2 stał się najbardziej kasowym filmem 2000 roku. Zarobił na całym świecie ponad 546 milionów dolarów, pokonując nawet Gladiatora (460,5 milionów dolarów).

Przygotowaliśmy dla was quiz, w którym sprawdzicie jak dobrze zapamiętaliście drugą część Mission: Impossible! Zegar tyka!

Mission: Impossible 2 - QUIZ

