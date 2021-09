Shrek 2 - quiz z pędzistolca. Skończy się rumakowanie?

fot. Dreamworks

Shrek 2 kontynuuje historię tytułowego ogra oraz jego ukochanej Fiony, którzy zostają zaproszeni do zamku rodziców królewny. Małżeństwo nie tylko nie podoba się królowi, ale też Wróżce Chrzestnej, która pragnie, żeby księżniczka poślubiła jej syna - Księcia z Bajki. Shrek i Osioł łączą siły z zawadiackim Kotem w Butach, aby pokrzyżować jej niecne plany.

Animowana komedia znowu dostarczyła widzom znakomitej rozrywki i humoru przy doskonale dobranej muzyce. Podobnie jak w pierwszej odsłonie animowana komedia parodiuje bajki i jest pełna odniesień do amerykańskiej popkultury. Film Dreamworksa tak samo jak poprzednia część otrzymał nominację do Złotej Palmy na Festiwalu w Cannes w głównym konkursie. Został też nominowany do Oscara, ale przegrał z animacją Iniemamocni. Shrek 2 stał się najbardziej dochodową produkcją 2004 roku (928 milionów dolarów zysku), pokonując w tym rankingu między innymi Harry'ego Pottera i Więźnia Azkabanu oraz Spider-Mana 2.

W polskiej wersji językowej głosy postaciom użyczyli ponownie znakomity Jerzy Stuhr, Zbigniew Zamachowski i Agnieszka Kunikowska. Do obsady dołączył świetny Wojciech Malajkat jako Kot w Butach, a także Małgorzata Zajączkowska, Janusz Bukowski, Dorota Zięciowska i Zbigniew Suszyński.

Przygotowaliśmy dla was quiz, który może i jest z pędzistolca, ale zapewniamy, że nie wywoła biegunki jak wywar odnaleziony przez Kota w Butach. Zresztą sprawdźcie sami, bo brak udziału nie ujdzie wam płazem. Uda się osiągnąć dobry wynik, czy skończy się rumakowanie?

