Czarna Pantera - quiz wiedzy. Czy nosisz Wakandę w swoim sercu?

Czarna Pantera to ważny film dla superbohaterskiego kina opartego na komiksach, ponieważ historia opowiada o czarnoskórych postaciach i nawiązuje do tradycji kultur afrykańskich. Niesie również ze sobą polityczne przesłanie, odwołując się do nierówności społecznych, które spotyka Afroamerykanów. Warto wspomnieć, że ekipa filmowa składała się z ciemnoskórych pracowników (m.in. reżyserem jest Ryan Coogler), co stanowi precedens w blockbusterowej produkcjach. Fabuła solowego obrazu o Czarnej Panterze kontynuuje historię rozpoczętą w Kapitanie Ameryce: Wojna Bohaterów. T'Challa przygotowuje się do przejęcia królewskiego tronu Wakandy po ojcu, który zginął w zamachu podczas szczytu ONZ. Jednak na jaw wychodzi prawda o T'Chace, który dopuścił się haniebnego czynu w przeszłości. Do walki o panowanie w wysoce rozwiniętej technologicznie Wakandzie staje potężny przeciwnik z radykalnymi poglądami, które mogą zaburzyć pokój na świecie. Czarna Pantera musi podjąć wyzwanie i na nowo zjednoczyć skłócone plemiona.

W filmie wystąpiła śmietanka czarnoskórych aktorów na czele z nieżyjącym już Chadwickiem Bosemanem, który znowu wcielił się w tytułowego bohatera. Swoją rolę powtórzył również John Kani, jako król T'Chaka. W Czarnej Panterze zagrali bardzo dobry Michael B. Jordan, jako główny antagonista produkcji, zdobywczyni Oscara Lupita Nyong'o jako Nakia, znana z The Walking Dead Danai Gurira w roli Okoye i świetna Letitia Wright, jako bystra siostra T'Challi. W filmie wystąpili także Daniel Kaluuya, Winston Duke, Angela Bassett i laureat Złotego Globa Sterling K. Brown. Ponadto w filmie znaleźli się też biali aktorzy, którzy ponownie wcieli się w swoje role z poprzednich produkcji Marvel Studios: Martin Freeman jako Everett K. Ross i Andy Serkis jako Ulysses Klaue.

Czarna Pantera nie tylko zyskała uznanie widzów i krytyków, co zaowocowało siedmioma nominacjami do Oscara (w tym w prestiżowej kategorii dla najlepszego filmu). Ostatecznie zdobyła trzy nagrody Akademii: za najlepszą muzykę oryginalną (Ludwig Göransson), najlepszą scenografię oraz za najlepsze kostiumy. Film okazał się też kinowym hitem i osiągnął sukces kasowy, zarabiając na całym świecie ponad 1,3 miliarda dolarów. Ten wynik pozwolił zająć drugie miejsce w rankingu najbardziej dochodowych produkcji w 2018 roku, przegrywając tylko z innym filmem z MCU, czyli Avengers: Wojna bez granic. Ten blockbuster przekroczył magiczną barierę 2 miliardów dolarów zysku i co warte odnotowania finałowa bitwa z armią Thanosa rozegrała się właśnie w Wakandzie.

Przygotowaliśmy dla was quiz z wiedzy o filmie Czarna Pantera, który sprawdzi, jak dużo zapamiętaliście z tej superbohaterskiej produkcji. Bądźcie zwinni jak Czarna Pantera i sprytni jak Shuri. Czas na nową przygodę w fascynującej i barwnej Wakandzie. Naprzód!

Czarna Pantera - quiz

