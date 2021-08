Deadpool 2 - quiz dla fanów. Jak dobrze znasz film?

Deadpool 2 to jedenasta superprodukcja z serii filmów o X-Menach, która oparta jest na komiksach Marvela. Za kamerą stanął David Leitch, a scenariusz napisali Rhett Reese, Paul Wernick i Ryan Reynolds, który ponownie wcielił się w pyskatego najemnika. Do swoich ról powrócili Morena Baccarin, T.J. Miller i Brianna Hildebrand. Z kolei do obsady dołączyli Julian Dennison, Zazie Beetz i Jack Kesy. Fabuła koncentruje się na Deadpoolu, który chcąc ochronić młodego mutanta przed podróżującym w czasie żołnierzem o pseudonimie Cable formuje grupę, którą nazywa X-Force. Antagonistę zagrał Josh Brolin.

Nie wszyscy są zdania, że Deadpool 2 jest lepszym filmem od pierwszej części, ale bez wątpienia dostarczył całe mnóstwo dobrej zabawy i pewnie u niejednego widza spowodował takie ilości śmiechu, że wychodził z kina z bólami brzucha. Warto dodać, że do czasu premiery Jokera w 2019 roku sequel był najbardziej dochodową produkcją o najwyższej kategorii wiekowej.

Przygotowaliśmy dla was quiz, który sprawdzi jak dobrze zapamiętaliście film. Bądźcie twardzi jak Thano... Cable i szybcy w działaniu jak Deadpool, a może nie skończycie jak formacja X-Force... Do dzieła!

Deadpool 2 - QUIZ

