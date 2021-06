Piraci z Karaibów: Na nieznanych wodach - quiz dla fanów. Czarnobrody wyzywa was na pojedynek!

fot. Walt Disney Pictures

Piraci z Karaibów: Na nieznanych wodach to czwarta część pirackiej franczyzy Disneya, w której głównym bohaterem jest Jack Sparrow grany przez Johnny'ego Deppa. Historia sequela nie łączy się bezpośrednio z poprzednimi odsłonami tej serii filmów, dlatego nie powrócili Elizabeth i Will. W dodatku jest luźno oparta o powieść Na Nieznanych Wodach autorstwa Tima Powersa. W produkcji Jack wyrusza na poszukiwanie Źródła wiecznej Młodości. Na jego drodze stają Czarnobrody (Ian McShane) i Barbossa (Geoffrey Rush). Spotyka także swoją byłą kochankę, w którą wciela się Penélope Cruz.

Po raz pierwszy Gore Verbinski nie stanął za kamerą Piratów z Karaibów, ponieważ był zajęty pracą nad animacją Rango. Reżyser zasugerował, żeby w tej roli zastąpił go Rob Marshall. Z kolei Ted Elliott i Terry Rossio ponownie napisali scenariusz. Zainspirowani książką Powersa wpadli na pomysł fabuły już w czasie kręcenia Skrzyni umarlaka i Na krańcu świata. Zdjęcia do produkcji odbywały się na Hawajach, w Wielkiej Brytanii, Portoryko i w Kalifornii. Użyto też kamer 3D podobnych do tych, które wykorzystywane były do filmowania Avatara. Zatrudniono również aż 10 firm, które zajmowały się efektami specjalnymi. Przez rosnące koszty produkcji Piraci z Karaibów: Na nieznanych wodach stali się najdroższym filmem w historii kinematografii. Na produkcję wydano 379 milionów dolarów. Pomimo rekordowych wydatków obraz przyniósł też duży zysk. Film zarobił miliard i 45 milionów dolarów na całym świecie, stając się trzecią najbardziej dochodową produkcją w 2011 roku.

Przygotowaliśmy dla was quiz, w którym przekonacie się jak dobrze zapamiętaliście Piratów z Karaibów: Na nieznanych wodach. Sprawdźcie czy ta zabawa doprowadzi was do łez rozpaczy czy radości!

