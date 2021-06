Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara - quiz dla fanów. Jak dobrze znasz film?

Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara to piąty film pirackiej franczyzy Disneya, który trafił do kin w 2017 roku. Za kamerą stanęli Joachim Rønning i Espen Sandberg, a scenariusz napisał Jeff Nathanson. Do swojej roli Jacka Sparrowa powrócił niezastąpiony Johnny Depp, a także Geoffrey Rush jako kapitan Barbossa. W obsadzie znaleźli się również Brenton Thwaites, Kaya Scodelario i Kevin McNally. W tytułowego Salazara wcielił się Javier Bardem.

W filmie szczęście kapitana Jacka Sparrowa kończy się, kiedy duchy piratów dowodzonych przez jego dawnego wroga, przerażającego kapitana Salazara, uciekają z Piekielnego Trójkąta z zamiarem zabicia każdego pirata na morzu. Jedyną nadzieją bohatera jest odnalezienie legendarnego Trójzębu Posejdona, potężnego artefaktu, którego właściciel ma kompletną kontrolę na morzem.

Piąta część Piratów z Karaibów nie spotkała się z przychylnością recenzentów. Krytykowano zawiłą fabułę i nadmiar postaci, co sprawiło, że film był niespójny. Wśród minusów wskazywano powtarzalność. Dla wielu okazał się nudną rozrywką. Natomiast chwalono obsadę oraz efekty specjalne. Słabe recenzje znalazły swoje odzwierciedlenie w box office. Film zarobił 794,9 milionów dolarów, czyli o około 250 milionów mniej niż poprzednia część. Mimo to w planach jest szósta część Piratów z Karaibów oraz spin-off.

Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara - QUIZ

