QUIZ: Rozpoznaj film lub serial z Gwiezdnych Wojen po kadrze. Jak silnym Jedi jesteś?

fot. materiały prasowe

Gwiezdne Wojny to wielka franczyza, której fundamentem są trzy filmowe trylogie, dwie pełnometrażowe produkcje oraz odcinkowe spin-offy, które fani mogą oglądać na platformie streamingowej Disney+. Szczególnie chwalone są seriale - Gwiezdne Wojny: Andor oraz The Mandalorian, którego 3. sezon zadebiutuje na początku marca 2023 roku. Jednak mniej entuzjastycznie fani podeszli do Księgi Boby Fetta i nieudanego Obi-Wana Kenobiego, co nie zmienia faktu, że są częścią kanonu.

Przygotowaliśmy dla Was quiz, który polega na rozpoznaniu po kadrze aktorskiego filmu lub serialu z Gwiezdnych Wojen. Pierwsze pytania są na rozgrzewkę, ale kolejne mogą zacząć sprawiać coraz większe trudności. Bądźcie czujni, bo niektóre zdjęcia są podchwytliwe! Do dzieła - Niech Moc Będzie z Wami!

QUIZ: Rozpoznaj film lub serial z Gwiezdnych Wojen po kadrze

