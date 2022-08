Spider-Man: Bez drogi do domu - quiz dla fanów. Czy pajęczy zmysł was nie zawiedzie?

fot. Columbia Pictures // Marvel Studios

Spider-Man: Bez drogi do domu to trzecia część przygód tytułowego superbohatera, w którego wciela się Tom Holland. Superprodukcja została wyreżyserowana przez Jona Wattsa, na podstawie scenariusza Chrisa McKenny i Erika Sommersa. Po ujawnieniu w tożsamości Pajączka w Spider-Man: Daleko od domu, Peter Parker postanowił poprosić Doktora Strange'a, aby użył w tej sprawie swojej magii. Zaklęcie miało sprawić, aby wszyscy zapomnieli, że jest Spider-Manem, ale wymknęło się spod kontroli. W rezultacie do świata Petera przeniknęły osoby z alternatywnych rzeczywistości, którym bohater musi stawić czoła.

Do swoich ról, oprócz Hollanda, powrócili również Benedict Cumberbatch, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei oraz Jon Favreau. Ponadto w Spider-Man: Bez drogi do domu pojawili się aktorzy, którzy występowali we wcześniejszych filmach o Spider-Manie: Tobey Maguire, Andrew Garfield, Jamie Foxx, Willem Dafoe, Alfred Molina i inni.

Film zarobił 1,9 miliarda dolarów na całym świecie, stając się szóstą najbardziej kasową produkcją w historii kina. Obraz był oceniany bardzo pozytywnie - chwalono wciągającą fabułę, sekwencje akcji oraz obsadę i chemię między aktorami. Spider-Man: Bez drogi do domu zdobył nominację do Oscara za efekty specjalne.

Przygotowaliśmy dla was quiz, który sprawdzi, czy nie zapomnieliście o szczegółach najnowszego filmu o Pajączku. Gotowi pobujać się miedzy pytaniami, wykorzystując swój pajęczy zmysł? Zatem do dzieła!

Spider-Man: Bez drogi do domu - QUIZ

