X-Men Geneza: Wolverine - quiz dla fanów. Walka o punkty będzie ostra niczym pazury Logana!

X-Men Geneza: Wolverine to czwarta superbohaterska produkcja z serii filmów o X-Menach, która stanowi dla nich prequel. Jednocześnie jest też pierwszą częścią trylogii dotyczącej postaci Wolverine'a. Do roli Logana powrócił niezastąpiony Hugh Jackman. U jego boku wystąpili również Liev Schreiber, Danny Huston, Dominic Monaghan, Lynn Collins i Ryan Reynolds. Fabuła opowiada o losach Wolverine'a od czasów dzieciństwa, po walkę u boku Team X, wielkiej miłości, rywalizacji z bratem Victorem oraz żądzy zemsty, która doprowadziła go do uzyskania niezniszczalnego szkieletu.