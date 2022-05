Top Gun - quiz dla fanów. Czy będziesz tak celny jak Maverick?

fot. Paramount Pictures

Top Gun to film akcji wyreżyserowany przez Tony'ego Scotta. Z kolei Jim Cash i Jack Epps Jr. napisali scenariusz, który został zainspirowany przez artykuł Top Guns, opublikowany w gazecie 3 lata przed premierą. W głównych rolach wystąpili Tom Cruise i Kelly McGillis. W obsadzie znaleźli się również Val Kilmer, Anthony Edwards i Tom Skerritt.

Gdy film trafił do kin spotkał się z mieszanymi ocenami ze strony krytyków. Jednak wśród widzów zyskał dużą popularność i okazał się wielkim komercyjnym sukcesem. Przy budżecie 15 mln dolarów zarobił 356 mln dolarów, stając się najbardziej dochodową produkcją 1986 roku. Produkcja była nominowana do Oscara w 4 kategoriach, zdobywając jedną statuetkę za najlepszą piosenkę - Take My Breath Away w wykonaniu zespołu Berlin.

36 lat po premierze Top Gun do kin wchodzi jego sequel pt. Top Gun: Maverick. Z tej okazji przygotowaliśmy quiz, który sprawdzi jak dobrze zapamiętaliście pierwszą część. Przygotujcie swoje Ray-Bany i wypolerujcie hełmy, bo czas na quiz, który wciśnie was w fotel!

Top Gun - QUIZ

