QUIZ: Jak dobrze znasz 1. sezon serialu Loki? Bóg psot rzuca Wam wyzwanie!

Serial Loki z Tomem Hiddlestonem w roli głównej zebrał przychylne recenzje krytyków i fanów. Zakręcona opowieść o bracie filmowego Thora obfitowała w wydarzenia w obrębie różnych linii czasowych (a nawet poza czasem).

Zanim na ekrany wejdzie kolejna odsłona przygód charyzmatycznego antybohatera, być może niektórzy z Was zechcą przekonać się, do jakiego stopnia historia zapadła Wam dotychczas w pamięć. Jeśli tak jest, to ten mały sprawdzian wiedzy jest właśnie dla Was. Przekonajmy się, czy jesteście podatni na podstępy i sztuczki Asgardczyka, czy raczej jego magia nie zwiedzie Was w żaden sposób.

QUIZ: Loki - 1. sezon

