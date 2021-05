Piraci z Karaibów: Na krańcu świata - quiz. Davy Jones czeka na twój wynik!

fot. Disney

Piraci z Karaibów: Na krańcu świata to trzecia część pirackiej franczyzy, w której Will, Elizabeth, Barbossa i załoga Czarnej Perły wyrusza w podróż, żeby uratować Jacka z Luki Davy'ego Jonesa. Następnie przygotowują się do walki z Kompanią Wschodnioindyjską, którą dowodzi Cutler Beckett, chcący rozprawić się z piratami raz na zawsze.

Film wyreżyserował Gore Verbinski. Do swoich ról powrócili fantastyczni Johnny Depp, Geoffrey Rush, Keira Knightley, Orlando Bloom, Tom Hollander i Bill Nighy. Produkcję chwalono za grę aktorską, sceny akcji, muzykę i humor. Doceniono również efekty specjalne, za które film dostał nominację do Oscara. Został też nominowany w kategorii za najlepszą charakteryzację. Natomiast pojawiły się też słowa krytyki pod Piratami z Karaibów: Na krańcu świata. Wskazywano średnią fabułę, słaby rozwój bohaterów oraz długość filmu, który trwa ponad 2,5 godziny.

Budżet trzeciej część Piratów z Karaibów wynosił 300 milionów dolarów, co czyni ją jedną z najdroższych produkcji w historii kina - zajmuje pod tym względem 5. miejsce. Za to stała się najbardziej dochodowym filmem w 2007 roku, zarabiając 960 milionów dolarów na całym świecie.

Przygotowaliśmy dla was quiz, który sprawdzi jak dobrze zapamiętaliście film Piraci z Karaibów: Na krańcu świata. Nie wypadnijcie za burtę, bo będzie mocno bujać podczas jego rozwiązywania!

