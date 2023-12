QUIZ: Rozpoznaj film lub serial z Jasonem Momoą. Trójząb Atlantydy czeka, sięgnij po niego!

fot. materiały prasowe

Jason Momoa to jeden z najpopularniejszych i najsympatyczniejszych aktorów w Hollywood. Zdobył sławę za sprawą roli w serialu Gra o tron, w którym zagrał khala Drogo, a także wcielając się w tytułową, kultową postać w filmie Conan Barbarzyńca. Następnie zagrał Aquamana, czyli herosa z komiksów DC. Właśnie na ekrany polskich kin weszła druga część przygód tego superbohatera pt. Aquaman i Zaginione Królestwo. Wszystko wskazuje na to, że to ostatni występ aktora w tej roli.

Ale Momoa to nie tylko Aquaman i khal Drogo. W 2023 roku mogliśmy go zobaczyć w roli ekscentrycznego złoczyńcy w blockbusterze Szybcy i wściekli 10, a dwa lata wcześniej w epickiej Diunie. Choć posiada status wielkiej gwiazdy to grywał też często w serialach i mniejszych filmach, gdzie mógł pokazać swój talent aktorski, a nie tylko imponującą muskulaturę. Sprawdźcie w naszym quizie, czy potraficie rozpoznać po zdjęciu produkcje z Jasonem Momoą. Do dzieła!

QUIZ: Rozpoznaj film lub serial z Jasonem Momoą

Spróbujcie swoich sił z quizami z DC!

Zmierzcie się z quizami związanymi z MCU!

Przygotowaliśmy też dla Was propozycje, które sprawdzą Waszą wiedzę z innych dzieł popkultury. Możecie dowiedzieć się... którym popkulturowym bohaterem jesteście! Oto lista naszych najciekawszych quizów: