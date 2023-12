QUIZ: Rozpoznaj po zdjęciu film z 2023 roku. Sprawdź czy jesteś prawdziwym kinomaniakiem!

fot. materiały prasowe

Reklama

Pomimo strajków scenarzystów i aktorów, które doprowadziły do przesunięcia premier kilku oczekiwanych produkcji, do kin w 2023 roku weszło bardzo dużo filmów. Serca widzów podbiły Oppenheimer oraz Barbie, które znalazły się w TOP3 najbardziej dochodowych produkcji tego roku. Fani komiksowych filmów mieli kilka okazji do obejrzenia swoich ulubionych superbohaterów w akcji na dużych ekranach, mimo że warte uwagi były tylko Spider-Man: Poprzez multiwersum, Strażnicy Galaktyki 3 i ewentualnie Flash. Miłośnicy horrorów również nie mogli narzekać, bo premiery miały kolejne części Piły, Krzyku, Naznaczonego oraz Martwego zła. I nie można też zapomnieć o świetnym Mów do mnie! Oczywiście nie zabrakło filmów akcji, które dostarczyły dreszczyku emocji, jak John Wick 4, Mission: Impossible Dead Reckoning – Part 1 oraz Szybcy i wściekli 10. Był to naprawdę intensywny rok dla kinomaniaków!

Przygotowaliśmy dla Was quiz, w którym musicie odgadnąć tegoroczny film na podstawie zdjęcia. Czasem kadry są niejednoznaczne i wymagają chwili zastanowienia, ale nie powinny przysporzyć żadnego problemu w odgadnięciu tytułów. W quizie występują te produkcje, które miały premierę w polskich kinach w 2023 roku. Ponadto pominęliśmy animacje oraz filmy, które trafiły bezpośrednio do streamingu. Do dzieła!

QUIZ: Rozpoznaj po zdjęciu film z 2023 roku